Türkiye'nin ilk güneş enerjili makam aracı

T24- Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı tarafından tasarlanarak üretilen Türkiye'nin ilk resmi güneş enerjili prototip makam ve hasta servis aracının tanıtımı yapıldı. Resmi plakalı olan makam aracının direksiyonuna geçerek trafiğe çıkan Rektör Prof. Dr. Mustafa Gündüz, “Araçlarımız hem çevreci, hem sessiz” dedi.





Adıyaman Üniversitesi'nde tasarlanarak üretilen ve yöreden esinlenerek ‘Fırat’ ve ‘Commagene’ adları verilen güneş enerjili araçlar, testleri yapıldıktan sonra şehir içinde trafiğe çıkarıldı. İlk kez trafiğe çıkan güneş enerjili araçların kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, “Teknoloji Fakültemiz, Adıyaman gibi nispeten düz araziye yerleşmiş bir alanda toplu ve bireysel taşımacılıkta neredeyse sıfır maliyetle, harcamalarla kullanılabilecek bir aracın üretilmiş olması burada büyük bir heyecanla karşılandı. Test çalışmalarımız halen devam ediyor. Türkiye’de ilk defa resmi plakalı, güneş enerjisinden yararlanılan bir araç üretilmiş oldu. Bu bakımdan Adıyaman Üniversitesi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da içinde doğduğu yerleşim alanının değerlerini evrensel noktalara taşıma gayreti içerisinde olunca, ilk kez üretilen prototipi bu araçlara öğrencilerimiz arasında yapılan oylama sonucu bölgenin nehri Fırat ve eski uygarlık olan Commagane isimlerini vermeyi uygun bulduk” diye konuştu.



Sessiz ve çevreci araçlar

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koyuncu ise güneş enerjisinden faydalanarak çalışan araçların çevreci, sessiz ve yakıt maliyeti bulunmadığını söyledi. Her iki aracın da Adıyaman kendileri tarafından tasarlandığını belirten Prof. Dr. Koyuncu, “Bu araçlar dünyanın ilk resmi güneş enerjili araçlarıdır. 2 araç tasarladık ve ürettik, aynı zamanda denemelerini de yaptık. Her biri için 50 km farklı yol koşullarında ve farklı yüklerde denemeler yaptık. Bunlardan bir tanesi 5 kişilik MB sınıfı dediğimiz otomobil, ikinci araç ise M2 sınıfı dediğimiz 14 kişilik minibüs. Araçlarımızın ikisi de güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Üst kısmında güneş panelleri bulunuyor. Güneş panelleri almış olduğu güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Biz bu elektrik enerjisini MPP dediğimiz regülâtörlerden geçirerek bataryalarda şarj etmekteyiz. Daha sonra bataryalarda elektrik motoruna ileterek, elektrik motorunun hareketini tekerleklere vermekteyiz”dedi.



2 aracın toplam maliyetinin 210 bin lira olduğunu; seri üretime geçilmesi durumunda maliyetin araç başına 5-6 bin liraya düşeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Koyuncu, araçların saatti 50 kilometre hız yapabildiğini de kaydetti.



Tanıtımı yapılan araçlar daha sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa Gündüz, vatandaşların ilgisi arasında kent içerisinde trafikte kullanıldı.



