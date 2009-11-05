Türkiye'nin ilk geleneksel bebeği 'Elif'

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye kadınını yansıtan fiziksel özelliklere sahip ilk geleneksel bebek Elif’i tanıttı.



Atatürk Kız Meslek Lisesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Çubukçu, geleneksel bebek Elif’in üretiminin Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara, İstanbul, Trabzon ve Antalya Olgunlaşma Enstitülerinde kurulan seri üretim bantlarıyla yapıldığını söyledi. Çubukçu, bu üretim bandının diğer Olgunlaşma Enstitülerinde de kurularak yaygınlaştırılacağını dile getirdi.



Çubukçu, kurulan seri üretim bandında, işe ihtiyacı olan genç kız ve kadınların eğitilerek istihdam edileceğini belirterek, evlerinden üretime katkı sağlamak isteyen kadınlara yönelik Olgunlaşma Enstitülerinde temeli atılacak "üreten kadın" projesinin de ilk uygulamasının yapılacağını söyledi. Çubuk ayrıca, bu projeyle bölge kadınlarının oya, takı, nakış, paket gibi alanlarda evlerinde üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunabileceklerini kaydetti.



Çubukçu, geleneksel Türkiye bebeği Elif’in marka tescili işlemlerinin de Türk Patent Enstitüsü tarafından başlatıldığını bildirdi.



Çubukçu, bu bebeklerin ülkelerin kültürlerini yansıtmanın yanında turizme yönelik de katma değer oluşturacaklarını belirterek, "Ülkemizin tanıtımını yapacak dekoratif bir bebeğin üretilmesi çalışmaları Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü tarafından 2008’de yapılan ve her yıl yapılmak üzere planlanan Geleneksel Folklorik Kitre Bebek Yarışmasıyla başlatılmıştır" dedi.



Ayrıca geleneksel bebek, turkiyebebegi.gov.tr internet adresinden satışa sunuldu.