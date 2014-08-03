Türkiye'nin ilk gay dergisi çıktı

Türkiye'nin ilk gay dergisi GayMag yayınlandı. Derginin Yazı İşleri Müdürü Emir Akgün, "Biz sadece bir yaşam tarzı dergisi değil, Türkiye’nin herhangi bir yerinde eşcinsel olduğunu bilip, çevre baskısı yüzünden saklayan, çıkış yolu arayan tüm gençlere ve LGBT bireylere yardım etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Akgün, gaylerin en çok Tarkan'ı görmek istediklerini belirtirken, "Bize kapak olmayan hiçbir 'ünlü erkek' kalmayacak" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin "Bizde kapak olmayan hiçbir 'ünlü erkek' kalmayacak" başlığıyla yayımlanan (3 Ağustos 2014) söyleşisi şöyle:

Bizde kapak olmayan hiçbir 'ünlü erkek' kalmayacak

Kapağında hangi ünlü olacak? Murat Boz son anda röportaj vermekten neden vazgeçti? Hangi ünlü isimler bu dergiye girmeye cesaret etti? Bu soruların muhatabı Türkiye’nin ilk gay dergisi GayMag sonunda hazır.

Hakan GENCE

Derginin yazı işleri müdürü Emir Akgün “Tabuları yıkacağız ama yavaş yavaş” diyor.

Sizden çok çarpıcı bir kapak bekliyordum. Neden Mariah Carey gibi yabancı ve soft bir kapak?

Mariah Carey tüm dünyada LGBT bireylerin en çok sevdiği ikonlardan biri. Kendisine ulaştık ve samimi bir dönüş alınca hemen kapağa taşımak istedik.

Hiç olumsuz tepkiyle karşılaştınız mı hazırlık sürecinde?

Hiçbir tepkiyle karşılaşmadık ya da kulağımıza gelen bir şey yok. Aslında dürüst olmamgerekirse tahmin ettiğimizden çok daha fazla ilgiyle karşılandık. Sanki bunca zamandır herkes bizi bekliyormuş.

Türkiye’de LGBT haklarındaki yetersizlik malum. Projenize karşı çıkanlar olmadı mı?

Sevenler olduğu kadar karşı çıkanların da olması gayet normal, biz bu tabuları yıkmayı istiyoruz ancak hemen değil, yavaş yavaş. Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok, GayMag bile büyük bir adım zaten tabuları yıkmak adına.

İlk kapak Murat Boz olacaktı. Kabul ettiği, sonra vazgeçtiği söylendi. İşin aslı ne?

Bu olay büyüdü önce kar tanesi sonra çiğ oldu! Oysa anlayamayacak bir durum yok. Ben şahsi fikrimi hemen söyleyeyim, Murat Boz’a bayılırım ve bayılmayacak bir gay de yok. Ne şahsi ne de dergi olarak hiçbir problemimiz asla olmadı, konuştuk kendisiyle fakat anlaşamadık, konser maratonu nedeniyle bu sayıda çalışamadık ama ileriki sayılarda bombayı patlatabiliriz.

Teklif götürdüğünüz ama reddeden başka isimler var mı?

“Dergi bir çıksa görsek, daha sonrasında konuşsak” diyenler var ama bunu normal karşılıyoruz, inanıyoruz ki birçok tabuyu GayMag olarak yıkacağız ve kapağımıza almadığımız hiçbir ünlü erkek olmayacak, inşallah!

Türkiye’de gay dergisine karşı ünlü erkeklerin çekinceleri nasıl?

Tepki değil ama doğal olarak çekimser yaklaşan ünlüler var. Bunu da zamanla aşabiliriz.

Kadınların bakışı nasıl?

Erkeklerden çok daha iyi, daha ılımlı ve heyecanlılar.

Gay’lerin en çok okumak istediği ünlü kim?

Tarkan.

Yayın politikanız ne?

Gay’lerin gözünden magazin ve eğlence sektörünü okuyucuya aktarma derdindeyiz.

“Yakışıklı bir erkek bulun, getirin, soyun, kapak hazır” mantığında mısınız?

Asla. Biz sadece bir yaşam tarzı dergisi değil, Türkiye’nin herhangi bir yerinde eşcinsel olduğunu bilip, çevre baskısı yüzünden saklayan, çıkış yolu arayan tüm gençlere ve LGBT bireylere yardım etmeyi amaçlıyoruz.

Gay dilini derginizde ne kadar kullanacaksınız?

Gay dili dediğin, lubunya dilini ben eğlenceli ve komik olarak adlandırıyorum. Editörlerimizin hepsinin kendine has bir tarzı var zaten. Her tarzda yazım dilimiz mevcuttur.

Peki siyaset?

GayMag çok politik olmayan bir dergi. Bir yaşam dergisinde ne kadar yer alması gerekiyorsa o kadar yer almalı politika...

Reklam verenlerin çekinceleri oluyor mu?

Birkaç markayla görüştük, bir sonuca ulaşamadık. İnsanların atladığı önemli bir nokta var. En çok alışveriş yapan, kendine fazlasıyla özen gösteren kim? Gay’ler. Türkiye’de birçok alanda fazlasıyla ekonomik katkıda bulunan yine gay’ler! Eee?! O zaman bu düşünme süresi neden?

Favorimiz cool kadın Ayşe Hatun

GayMag’in ilk sayısı 5 bin basıldı. Bu sayıda Hülya Avşar’dan tut, Nükhet Duru, LGBT’lerin son yıllarda en beğendiği cool kadın Ayşe Hatun Önal’a kadar birçok isim var. Dergi tüm D&R mağazalarında ücretsiz olarak bulunabilecek. Bu aslında ne kadar süre içinde tüketiliyor görmek için yaptığımız bir strateji. Bir yıl boyunca basım ve dağıtım sponsorumuz gay’lerin kullandığı lokasyon bazlı tanışma programı Hornet.

Çıplaklık var ama proografi yok

Bizimle derginin moda sayfalarından örnekler paylaşan Akgün “ Çıplaklık elbette ki olacak, yurtdışındaki örneklerinden bir farkı olmayacağını göreceksin, ancak bu pornografik olacak demek değil. Burası Türkiye! Herkesin eline rahatça alıp okuyabileceği bir dergi olmak istiyoruz” diyor.

Yazarlarımız gay olmak zorunda değil

Şu an 16 kişilik bir ekibiz, her biri kendi dalında çok yetenekli isimler. GayMag bir gay dergisi ve yazarlar gay olmalı gibi bir kuralımız yok. Bu herkesin kendi özel hayatı ve biz sadece yapılan işe, enerjiye ve uyuma bakıyoruz. Kendini

iyi ifade eden herkese kapımız açık.