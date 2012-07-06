Türkiye'nin ilk formula aracı

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin endüstri, makine, otomotiv ve elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan 15 öğrencinin tasarladıkları araç 30 bin dolara mal oldu ve 3.4 saniyede 100 kilometreye çıkabiliyor.

Uğur Uslubaş'ın haberine göre dünyanın en prestijli mühendislik yarışması olan ve sadece öğrencilerin kabul edildiği “Formula Student” İngiltere yarışlarına, Türkiye’den ilk kez Uludağ Üniversitesi öğrencileri katılacak. İngiltere’nin Silverstone kentinde 11-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışmada 15 öğrencinin tasarladıkları araçla yarışarak Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerin kurduğu “Uludağ Racing’’ takımının danışman hocalar ile sponsorların desteğiyle iki yılda üretimini gerçekleştirdiği ve “UR01’’ kod adı verilen Formula aracı, UÜ Görükle Yerleşkesi’ndeki Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde basına tanıtıldı. Araç kadın pilotu Ceyhan Kibar ile ‘Formula Student’ yarışlarında dereceye girmek için piste çıkacak. (AHT)