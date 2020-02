Türkiye'nin ilk espor merkezi açıldı

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK – Can EROK / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN ilk ve en kapsamlı espor merkezi Nonstop Zula Espor Merkezi, bugün, İstanbul Demirören İstiklal’de açıldı.

Türkiye’de espora ve esporculara yatırım yapan kurumlardan biri olan InGameGroupespor merkezi ‘Nonstop Zula Espor Merkezi’ni açtı.Merkez, espor profesyonellerinin, espor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin ve Zula oyuncularının yeni adresi olmayı hedefliyor.

Demirören İstiklal tarafından desteklenen ve 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu merkez, esporcuların beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı. Merkez içerisinde 500 metrekarelik deneyim alanı, 80 adet profesyonel oyun ünitesi, 8 adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, 5 farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanlarıyer alıyor. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesi ise, 2 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip.

“BURASI ZULA’NIN MABEDİ”

Çok sevinçli ve gururlu olduklarını ifade edenInGameGroup Kurucu OrtağıGenco Alp, “Türkiye’de yaklaşık 17 milyonluk oyuncu kitlesiyle Zula böyle bir tesisi hak ediyordu. Çok büyük bir beklenti vardı. Bizim de bir Türk firması olmamız, bu sorumluluğu bizim üzerimizde hissettiriyordu. Tesis sadece Zula oyununa özel ve Zula’nın mabedi diyebiliriz. Mesela Zula VR sadece burada var. Farklı içerikleri ilk defa burada deneyimleyebilecekler” dedi.

TESFED ZULA TÜRKİYE KUPASI BU AY GERÇEKLEŞECEK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Alp, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüdeki dönemde öncelikli olarak TESFED Zula Türkiye Kupası’nı Ocak ayının sonunda burada gerçekleştireceğiz. Özel bir turnuva olacak. Zula Süperlig devam ediyor. International Cup, World Cup gibi birçok turnuvamız olacak. Espor haricinde oyuncular için de haftanın farklı günlerinde burada içerik üretiyor olacağız. Yurt içinde yeni NonstopEspor Merkezleri her an hayatımıza her an girebilir. Yurt dışında ise özellikle Hindistan Çin gibi büyük pazarlara giriş yapabilmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

“AİLELERİ DE BEKLİYORUZ”

“Sorumluluklarımızdan biri de, ailelerin espor ve oyun dünyası hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmesi” diyen Alp, “Bu espor merkezlerinde çocukların en iyi şekilde oyun oynamalarını, iyi vakit geçirmelerini ve eğitim almalarını sağladığımızı ailelere de aktarmak istiyoruz. Hatta çocuklarıyla beraber onları da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BURADA ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ VAR”

Ingame Grup’ta CEO olarak göreve başlayan Alpay Alptekin, “Bu endüstriyi uzun zamandır çok yakından takip ediyorum ve Türkiye’nin en büyük oyuncu topluluğu Ingame’den böyle bir teklif geldiği zaman çok büyük bir heyecanla kabul ettim. Çünkü burada bir Türk firması olarak başlayan çok büyük bir başarı hikayesi var. Bunu şimdi dünyaya yaymak için atmak istediğimiz çok somut adımlar var. Ben de bu adımlarda yer almak ve bu hikayenin bir parçası olmak istedim” dedi.

“GENÇLERİN HEYECANI BİZE DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR”

“Hem kendimiz için hem bundan sonraki merkezler için bir örnek olduğumuzun farkındayız” diyen CEO Alptekin, “Burada yapacağımız ilklerin başkalarına da yol göstereceğini biliyoruz. Onun için de burayı en modern donanımla, oyuncuların oyun keyfini en iyi şekilde hissedeceği altyapıyla hazırladık. Geçtiğimiz hafta da kapalı bir grupla ilk etkinliği gerçekleştirdik. Gerçekten gençlerin yüzündeki heyecanı görmeniz lazımdı. Saatlerce buradan çıkmadılar. Bu da bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu merkez ve bundan sonra açmayı planladığımız merkezlerle gençlerimizi esporun klasına yakışır bir şekilde bu hikayemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.