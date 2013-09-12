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Politika

Türkiye'nin ilk eşcinsel belediye başkan adayı Bulancak'tan

Eşcinsel olduğunu belirten Can Çavuşoğlu, Bulancak Belediyesi için adaylığını koydu

12 Eylül 2013 13:04

Türkiye’nin ilk eşcinsel Belediye Başkan Aday Adayı Giresun’un Bulancak ilçesindeki seçimlere hazırlanıyor. Eşcinsel olduğunu belirten Can Çavuşoğlu, Bulancak Belediyesi için adaylığını koydu.

Batı Florida Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisansı yapan Çavuşoğlu, "Bendeki evrensel değerler, temsil yeteneği ve kamu muhasebesi çok az kişide bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Kendisini eşcinsel, aktvist, yazar, düşünür, ressam, hümanist ve kadın hakları savunucusu olarak tanımlayan Çavuşoğlu, “Bulancak'a Amerikalı yatırımcıyı ancak ben getirebilirim. Maddi durumum gayet yerinde. Demek ki; artık çalmaya, çırpmaya, ihaleye fesat karıştırmaya akraba kayırmaya son. Hiçbir partiyle ilişkim yok. Hiçbir cemaat, cemiyetle ilişkim yok. Gelin Türkiye'nin ilk eşcinsel belediye başkanını hep beraber seçelim. Ama seçilmesem de ben gönüllerin başkanı olmaya hazırım. Bu da Bulancak'a ve her başkana nasip olmaz" şeklinde konuştu.

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