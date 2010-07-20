Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Ağaoğlu'nda

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Ağaoğlu, elektrikli Tesla Roadster ile çevreci otomobil kullanımına adım attı. Konu ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Ağaoğlu, son yıllarda şirketlerinde enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerini ve bu konudaki yeni yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

ŞİRKET ARAÇLARI ELEKTRİKLİ OLACAK

Ağaoğlu, Türkiye’nin elektrikle çalışan kendi otomobil modelini tasarlaması gerektiğini belirterek, böyle bir model tasarlanmış olsaydı yurtdışından araç getirmek yerine yerli modeli satın almayı tercih edeceğine değindi. Şirket araçlarının tümünü elektrikli otomobil ile değiştireceklerini ifade eden Ağaoğlu, Türk otomotiv sektöründe enerji tasarrufunun ve çevreci anlayışın gelişmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

KİLOMETREDE 2.5 KURUŞ YAKIYOR

Tesla Roadster, 100 kilometreye 3,7 saniyede çıkıyor. Sıfır emisyona sahip Tesla Roadster, 450 kilogramlık lityum-iyon pillerle 288 beygirlik güç üretiyor. Tesla, kilometrede 2,5 kuruşluk elektrik üretiyor. İki kapılı ve üstü açılabilen aracın bataryaları 3,5 saatte şarj ediliyor ve 365 kilometrelik menzile kadar çıkabiliyor. Tesla Roadster, yavaşladığında ise elektrik enerjisini bataryaya çevirerek tasarruf sağlıyor. Tesla Roadster’da motor yağı, egzos ve şanzıman gibi tipik araç özellikleri bulunmuyor. Araç çalıştığı sırada motor sesi duyulmuyor.

ENERJİYE YATIRIM YAPIYOR

Enerjiye 5 yılda iki milyar dolar tutarında yatırım yapma hedefiyle yola çıkan Ağaoğlu, Mart 2010’da devreye aldığı Mersin Rüzgar Enerjisi Santrali ile birlikte enerji üretimine başlamasının ardından, ürettiği temiz enerjiyi şantiyelerine ve son olarak satışa sunduğu My Towerland ile konut projelerine de taşıyarak konutta yüzde yüz temiz enerji dönemini başlatmıştı. Temiz enerji üreten Ağaoğlu böylece enerji tüketiminde de karbon değerlerini sıfıra yaklaştırdı.