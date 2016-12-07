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Ekonomi

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü tanıtıldı

8 dakikada şarj olabilen otobüs tek sarjla 50-70 km gidebiliyor

07 Aralık 2016 18:15

TEMSA ve ASELSAN tarafından ortak üretimi yapılacak olan ve ilk yüzde 100 milli elektrikli otobüs olarak tanıtılan 'AvenueEV' bugün görücüye çıktı.  8 dakikada şarj olabilen ve tek sarjla 50-70 km gidebilen yeni nesil elektrikli yerli otobüs AvenueEV'in kısa bir süre sonra seri üretime geçmesi planlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı tanıtım töreni Sabancı Center'da yapıldı. Törende Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Müdürü Orhan Akbaş da yer aldı.

Orhan Akbaş - Zafer Kurtul - Faruk Özlü

Törende konuşan Bakan Özlü, "Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe duyanlara verilen en iyi cevabın işte böyle yeni yatırımlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Temsa'nın da bugün tanıtımını yaptığımız bu aracını kısa sürede banttan indireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'da otobüs ve hafif ticari araç üretiminde birinci, kamyon üretiminde ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dünyada çevre dostu araçlara ve alternatif yakıtlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin ticari araç sektöründe liderliğini sürdürebilmesi, yeni teknolojilere adapte olmasını gerektiriyor. Bu açıdan yerli imkanlarla bir yerli elektrik otobüs üretilecek olması beni çok mutlu ediyor" dedi.

AvenueEV, 35 oturan, 52 ayakta ve 1 tekerlekli sandalyeli yolcu alabiliyor.

 

8 dakikada şarj oluyor

Çevreci ve yenilikçi olarak tanımlanan AvenueEV, 8 dakikada tam şarj olabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunması planlanıyor.

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip olan çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiye sahip. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanı sıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor.

Tek şarjla 70 km

Geniş iç hacme sahip AvenueEV, ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun süre bakım gerektirmeden yüksek verimle hizmet verebiliyor. Araç, tek sarjla 50-70 km gidebiliyor.

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