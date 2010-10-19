Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsü tanıtıldı

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsü basına tanıtıldı.

İTÜ'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, minibüsün 50 kilovat saatlik bataryalarla tam yüklü haldeyken minimum 120 kilometre yol gidebilecek ve saatte maksimum 150 kilometre hıza erişecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Minibüste kullanılan bataryaların 3000 devir dolum ömrü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, 120 kilometrelik mesafede elektrik tüketim maliyetinin 18-19 TL olduğunu belirtti.

“Elektrikli minibüsün enerji maliyeti, dizel bir minibüsten üçte birden daha az” diyen Şahin, şunları kaydetti:

“Ülkelerin toplumsal refaha ulaşması için ekonomik güç kazanması, bilim ve teknolojiyi transfer etmek yerine, üniversiteler aracılığıyla teknoloji üretmesi ve sanayinin kullanımına sunması ile mümkündür. Üniversite-sanayi işbirliğini Türkiye'de ilk kez başlatan üniversitelerden olan İTÜ, özellikle son iki yılda girişimciliği ve inovasyonu temel alan çok önemli yatırımlar yaptı. Bu projelerden biri de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve sanayi desteği ile yaptığımız elektrikli minibüs projesidir. Bu yıl üniversitemizin bütçesi yüzde 29 rekor bir artış sağladı. Devletimiz ve yatırımcımız bu yaptıklarımızın karşılığını vermeye başladı. İki yıl içinde üniversitemizin Ar-Ge yatırımı ise toplam 200 milyon doları bulmaktadır.”



Seri üretim için yatırımcı beklentisi

Prof. Dr. Şahin, elektrikli minibüsün bir aydan bu yana Maslak'taki yerleşke içinde kullanıldığını ifade etti. Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadıklarını bildiren Şahin, “Minibüsün seri üretim çalışmaları bir yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Bunun için yatırımcıların olması gerektiğini belirten Şahin, üniversitenin tek başına seri üretime geçemeyeceğini söyedi.

Şahin, “Daha önce yaptığımız LPG-dizel faktör motorun seri üretimine Temmuz ayında başlandı. Bunun gibi diğer yatırımcılar da bu projeye sponsor olabilir ve bu işe soyunabilirler” dedi.



Maliyeti 100 bin dolar

İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Ata Mugan da minibüsün gövdesinin boş halde motorsuz olarak Karsan A.Ş. tarafından verildiğini belirterek, üzerindeki bütün elektronik aksamın maliyetinin 100 bin dolar civarında olduğunu kaydetti.

Araç prototip olduğundan her şeyin tek tek alındığını, bu nedenle yüksek bir maliyeti olduğunu ifade eden Mugan, seri üretim olduğunda ve yurt dışından alınan parçaların yurt içinde üretilmeye başlanmasıyla maliyetin düşeceğini söyledi.

Şu ana kadar yerleşkede ulaştıkları maksimum hızın 75 kilometre olduğunu, 11 saniyede saatte 75 kilometre hıza ulaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Mugan, elektrikli minibüsün performansının çok iyi olduğunu belirtti.

İhtiyaç duydukları tek şeyin şarj istasyonu olduğunu ifade eden Mugan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yıl sonuna kadar 1000 adet şarj istasyonu kurulması yönünde bir anlaşması var. Bu anlaşma çerçevesinde şarj istasyonları kurulduğu takdirde şarj problem olmayacak. Evinizin otoparkında veya belli merkezlerde kredi kartınızla aracınızı şarj edebileceksiniz” dedi.

Amaçlarının, mümkün olduğunca yerli parçaları kullanılarak son teknoloji ürünü bu sistemlerin Türkiye'de üretiminin gerçekleştirilmesi olduğunu bildiren Mugan, şöyle konuştu:

“Bu projenin tasarım, imalat ve test çalışmalarının tamamı İTÜ'de öğrenim gören öğrenciler tarafından İTÜ Maslak Kampüsünde gerçekleştirildi. Sıfır emisyon ve akıllı sürüş konularında Türkiye'de gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla kullanılan elemanların Türkiye'de sanayiciler tarafından üretilmesi için bazı sanayi kuruluşları ve araştırma kurumları ile işbirlikleri yapmaktayız.”

Toplantıda elektrikli minibüs hakkında bilgi verilmesinden sonra Rektör Prof. Dr. Şahin ile Prof. Dr. Mugan, araca binerek yerleşke içinde içinde tur attı.



