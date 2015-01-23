Türkiye’nin ilk Ekolojik Köyü Van’da kurulacak. 12 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan proje Güneş Evi, Perma Tarım, Saman Evi gibi unsurlardan oluşacak, evsel atıklardan gübre elde edilecek ve foseptikteki metan gazı enerjiye dönüştürülecek. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya, “İnandığımız gibi yaşamak istiyoruz, o yüzden bu projeyi başlattık” diye konuştu.

DİHA’da yer alan habere göre, Yüksek Mimarlar Kemal Mükremin Barut ve Yavuz Bawer Barut ile Ziraat Mühendisleri Levent Ayyıldız ve Şeref Demir tarafından hazırlanan Güneş Evi ve Ekolojik Köyü projesi Van Belediyesi tarafından kabul edildi. Van’ın Fidanlık alanındaki 12 dönüm arazi üzerinde kurulması tasarlanan proje 5 ana unsurdan oluşuyor. Güneş Evi, Saman Balyası Ev, Isıl Duvar Ev, Kompost Ev, Sürdürülebilir Tarım (Perma Kültür) öğelerinden oluşacak olan köydeki bütün enerji ve tüketim maddeleri doğal yollardan elde edilecek.

5 unsur üzerinde ekolojik köy

Zemin üzerinde iki katlı inşa edilmesi tasarlanan Güneş Ev, tüm enerjisini güneşten alacak. Yirmi altı metrekare foto volataik yüzey ile elektrik enerjisini, yirmi sekiz metrekare güneş toplayıcı alanıyla da sıcak su ve ısınma suyu ihtiyacını karşılaması tasarlanan Güneş Evin, mutfakta yemek pişirmede kullanılacak olan enerji de foseptik çukurlarında elde edilen metan gazından karşılaması tasarlanıyor. Dünya’da 1970’lerde kullanılmaya başlanan yöntemle, evsel attıkların ürettiği gazlar fermante edilerek, yüksek olmayan metan gazı elde ediliyor ve gaz kullanılabilir enerjiye dönüştürülüyor. Ayrıca evdeki soğutma bacalarıyla da yine güneş enerjisinden yararlanarak, yazın soğutma işlemleri için kullanılabiliyor. Evde mutfak, genel tuvalet, banyo gibi mekanların yanında sürdürülebilir tarım (perma kültür) ve ekolojik yaşama dair sergi ve seminer odaları yer alması tasarlanıyor.

Güneş hem soğutacak hem ısıtacak

Daha önce de Türkiye’de denen ve en ekolojik ve ucuz konut örneği olarak kabul edilen Saman Balyası Ev (Straw Bale House) de proje kapsamında söz konusu köyde hayata geçirilecek. Dış cephesinin kalınlığı ile termos etkisi yapacak olan bina, yazın serin kışın sıcak tutma özelliği ile dikkat çekiyor. Bina yapısal ömrünü tükettiğinde yeniden doğaya herhangi bir zarar vermeden karışacak. Isıl Duvar Ev de yine ısıtma ve soğutma işlemlerinin tamamının basit fiziki yöntemlerle sağlandığı bu ev yine ekolojik, doğayı kirletmeyen, sürdürülebilir ve ucuz yaşama örnek bir bina olarak tasarlanıyor. Güney yönüne bakan cephe de ısıl duvar yer alacak. Bu duvar kışın ısıtma yazın soğutma işlevi görecek. Binanın çatısı arasında yer alan çatı havuzu da yazın ısıtma, kışın soğutma işlevi görecek.

Doğal gübre oluşturulacak

Ayrıca ekolojik köyde kurulacak olan Kompost Deposu yöntemiyle de köydeki bütün fidanlık alanının evsel atıkları biriktirilerek doğal gübreye dönüştürülecek. Doğal gübreler sürdürülebilir Tarım Alanında kullanılacak ve bunun dışında üretim için başka hiç bir gübre kullanılmayacak. Bununla da Perma Kültür denilen Sürdürülebilir Tarım projesi hayata geçirilecek. Bütün köy aynı zamanda halka açık olacak, ekolojik-komünal yaşam için bir prototip olarak eğitim amaçlı kullanılacak.

Büyük bir kompleks

Projeye ilişkin bilgi veren Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, aslında projenin 600 dönüm arazi üzerinde büyük bir proje olduğunu ve esasen çalışmalarına 2012 yılında başladıklarını 2013 yılının başında da projenin mesire alanlarını hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Kaya, Van’da fidanlık diye bilinen bölgede başlattıkları projenin içinde yaşlı bakımı, her türlü sportif aktivite, gençlik kompleksleri, eğitim evlerini içinde barındıran büyük bir kompleks olduğunu belirterek, şunları kaydetti.

“Ekolojik Köy bu kompleksin küçük ama önemli bir parçası. Bu projeyi esas olarak savunduğumuz ekolojik, demokratik ve paylaşımcı yaşam paradigmamızı hayata geçirmek için başlattık. Biz neye inanıyorsak neyi savunuyorsak öyle yaşamak istiyoruz ve bunun içinde bir örnek oluşturmak istiyoruz. İkincisi Van, Türkiye’de en fazla güneş gören alanlardan biri ve bundan faydalanmak istiyoruz. Ayrıca doğası çok uygun bu tür projeler için. Bütün bunlar bir araya gelince projeyi başlattık.”

Kaya şimdiye kadar çok fazla işin uzmanıyla bir araya gelip görüş alış verişinde bulunduklarını, arayışlarının devam edeceğini belirterek, “Bu bir örnek olacak, eğitim amaçlı da kullanılacak” diye konuştu.