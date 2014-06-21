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Bilim / Teknoloji

Türkiye'nin ilk eczacı robotu işbaşı yaptı

Bodrum'da 400 bin liraya kurulan Türkiye'nin ilk eczacı robotu Bodrum'da hizmete girdi Türkiye'nin ilk eczacı robotu Bodrum'da hizmete girdi.

21 Haziran 2014 02:08

Yanlış ilaç verme problemi başta olmak üzere, eczanelerdeki lojistik sorunların da önüne geçmesi planlanan robot, bilgisayar yönlendirmesiyle çalışıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 400 bin liraya mal olan 'robot eczacı' Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eczanede kullanılmaya başlandı.

14 bin kutu ilaç depolama alanına sahip robot, eczacıların envanterleri üzerinde kontrollerini artırıp lojistik ve satın alma problemlerini de çözüyor.

Eczanelerdeki ilaç dolaplarına yerleştirilen robot sayesinde eczacı, reçetede yazılı ilaçları bilgisayara yazıyor. Dolapta bulunan robot, kısa zamanda bilgisayar aracılığıyla komutu verilen ilaçları dolaptan toplayıp eczacının önüne getiriyor.

Eczane sahibi Taylan Çağlar, robotun eczacıya zaman kazandırdığını söyledi. Çağlar, söz konusu sistemin önümüzdeki süreçte daha fazla eczacı tarafından tercih edileceğini kaydetti.

Sistemin müşteriye daha hızlı hizmet verme imkanı sağladığını belirten Çağlar, Almanya'da yapılan robotun İngiltere, ispanya, İsviçre gibi birçok ülke de kullanıldığını ifade etti.

 

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