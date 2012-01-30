-Türkiye'nin ilk dünya güzeli toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece Tamer (99), İstanbul'da toprağa verildi. Bebek'te kızının evinde 2 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Keriman Halis için, Şişli'deki Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Halis'in kardeşleri Turgan ve Erdem Ece, kızı Ece Sarp Yener taziyeleri kabul etti. Keriman Halis'in kızı Ece Sarp Yener gazetecilere yaptığı açıklamada,, Türkiye'yi 1932 yılında büyük bir gururla temsil eden annesiyle övünç duyduklarını dile getirerek ''Türkiye, özel bir Cumhuriyet kadınını kaybetti. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. O çok özel bir insandı'' dedi Halis'in kardeşi Turgan Ece de, 1930'larda Türkiye'de böyle bir insanın dünya genelinde düzenlenen bir yarışmada birinci seçilmesinin Türkiye için gurur olduğunu belirterek, ''Çok güzel günler yaşadı. Türkiye'nin gurur duyduğu bir insandı. Bu kadar kötü bir havada böyle bir katılımın olması bizlere gurur verdi'' diye konuştu. Keriman Halis'in damadı Kut Sarp Yener ise, ölmeden önce Halis'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek, ''Güzel bir hayat yaşadı. Güzel bir hayatı vardı. Mutlu bir yüz yıl yaşadı. Türkiye için büyük bir gurur kaynağıydı'' dedi. Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen de, Keriman Halis ile 12 yıl önce tanışma fırsatı bulduğunu, bunun kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, tüm Türkiye'nin ve yakınlarının başı sağ olsun temennisinde bulundu. Organizatör Erkan Özerman da, Halis'in Türk kadınının güzelliğini dünyada temsil ettiğini anlatarak kendisiyle son görüşmelerinde dünya güzeli seçildiği dönemde adına Londra ve Paris'te bastırılan pulları bularak hediye ettiğini söyledi. Keriman Halis'le tanışmasının kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Özerman, tüm Türkiye'nin ve yakınlarının başı sağ olsun dileğinde bulundu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Halis'in naaşı yakınları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına bırakıldı. Bu sırada kardeşi Turgan Ece, gözyaşlarına hakim olamayarak kardeşinin naaşına sarıldı. Halis, Feriköy Mezarlığı'na götürelerek burada toprağa verildi.