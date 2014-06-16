Türkiye’nin ilk DNA veri bankası kuruluyor

Türkiye’de son 10 yılda bin 350 cesede sahip çıkan olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildi. DNA numuneleri alınarak defnedilen bu kişiler için artık DNA veri bankası kurulacak ve DNA örnekleri alınan bu kişilerin bilgileri sisteme işlenecek.

Radikal’den Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, yakını kaybolan kişiler isteğe bağlı DNA örneği verdiğinde burada karşılaştırma yapılarak kimliklerine ulaşılmaya çalışılacak. Bu uygulamayla, DNA örneği veren yakını kaybolan ailelerin her bulunan ceset için Adli Tıp Kurumu’na gitmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hem kimlik tespitinde, hem DNA numunelerinin saklanmasında sıkıntılar yaşanınca yeni uygulama için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları’nca yürütülen çalışma tamamlandığında Adli Tıp Kurumları bünyesinde kimliği tespit edilemeyen cesetler için DNA veri bankası oluşturulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da resmi internet sayfasında “kimliği belirsiz cesetler” sayfası açarak burada ailelerin teşhisi için çalışma yürütüyor.