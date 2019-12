-TÜRKİYE'NİN İLK DİZEL TRENİ RAYA İNDİRİLDİ SAKARYA (A.A) - 19.04.2011 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, ''Bugün, Türk firma, mühendis ve işçisi yüksek hızlı tren hatlarının kısa sürede ve daha ucuza inşa edebilme yetilerine ulaştı.'' dedi. Türkiye Vagon Sanayi AŞ. (TÜVASAŞ) tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk yerli dizel tren seti, Mithatpaşa Tren İstasyonunda düzenlenen törenle raya indirildi. Törende konuşan TCDD Genel Müdürü Karaman, TÜVASAŞ'ın 60 yıldır demiryolu sanayisine büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Karaman, TÜVASAŞ'ın dünyaya hitap eden bir fabrika olması, Türkiye dışındaki ülkelere de araç satması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, görevde bulunduğu süre içinde demiryolculara destek olan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Demiryollarına verilen heyecan ve destek sayesinde 9 yıldır benzeri olmayan işlerin başarıldığını vurgulayan Karaman, ''Bu projelere inanmayanlar, inananlardan çoktu. Hayata geçirdiğiniz her proje bunu tersine çevirdi. Bugün sanayiciden esnafa kadar toplumun her kesimi, 7'den 70'e herkes demiryollarına inanmakta, projelerden büyük bir heyecan duymaktadır.'' dedi. Karaman, Türkiye'de demiryolu alanında önemli atılımlar yapıldığına işaret ederek, ''Demiryolu seferberliğimiz sayesinde yüksek hızlı trende Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci duruma geldik. Bugün, Türk firma mühendis ve işçisi, yüksek hızlı tren hatlarını kısa sürede ve daha ucuza inşa edebilme yetilerine ulaştı. Dünyadaki gelişmeleri yakalarken mevcut sistemi de unutmadık. Yollarımızı yenilerken bağlı ortaklılarımızdan olan TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ'ta üretilen, çeken, çekilen araçların modernizasyonuna başladık. Raylarımız ışıldarken araçlarımızı da pırıl pırıl hale getiriyoruz. Diğer taraftan yerli ve yabancı özel sektör işbirliğinde ülkemizin dört bir köşesinde demiryollarımıza sanayi bacaları kazandırıyoruz'' diye konuştu. Sakarya'nın demiryolu sanayisinde marka olmaya başladığına dikkati çeken Karaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''Hem TÜVASAŞ hem de Korelilerle ortak kurduğumuz EUROTEM hızlı tren fabrikası, sadece demiryollarımızın değil bölgenin gelişmesinde çok önemli işlevlere sahip bulunmaktadır. Bu iki demiryolu üretim devi, TCDD'nin ve ülkemizin yanı sıra, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya'ya kadar birçok ülkenin demiryolu araç taleplerini de karşılayacak kapasiteye sahip bulunmaktadır. Bu setlerin üretilmesinde emeği geçen TÜVASAŞ'ın kıymetli yöneticilerine, mühendislerine, işçilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.'' Karaman, ülkedeki raylı sistem yatırımları sayesinde TÜVASAŞ'ın öneminin gittikçe artacağını kaydederek, TÜVASAŞ'ın dizel tren seti üretmesinin 9 yılda gerçekleştirilen ilklerden birisi olduğunu dile getirdi. -YILDIRIM: ''DÜNYAYA TREN SETLERİ YAPIYORUZ''- Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise demiryollarının ülkenin kaderini değiştiren bir kurum olduğunu belirterek, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda demiryollarının izlerinin görüldüğünü ifade etti. Demiryollarının ümran ve refah yolu olduğunu kaydeden Yıldırım, yılda 18 kilometre olan demiryolu yapımını ayağa kaldırdıklarını dile getirdi. Yıldırım, Türkiye'nin demiryolları ile ilgili her türlü üretimi yapacağına dikkati çekerek, ''Dünyaya da tren setleri yapıyoruz. İşte TÜVASAŞ, Bulgaristan'dan, Avrupa Birliği ülkesinden sipariş aldı. Irak'a iş yapıyor. TÜLOMSAŞ, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın lokomotif devi Genaral Elektrik ile anlaşma yaptı. 50 tane yeni nesil lokomotifi Eskişehir'de yapacak. İngiltere'ye de ilk siparişini yaptı ve teslim ettik.'' diye konuştu. Cumhuriyetin 100. yılı için büyük hedefler koyduklarını belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu: ''Önümüzdeki 12 yılda 10 bin kilometreye varan yüksek hızlı tren demiryolu yapacağız. Yine, 4 bin kilometreye varan normal demiryolunu tamamen yeniden yapacağız. Her yıl 800 kilometre mevcut demiryolu hattımızı da yenileyeceğiz. Böylece Cumhuriyetin 100. yılına girdiğimizde Türkiye, batısıyla doğusuyla, kuzeyi ve güneyiyle, 25 bin kilometre modern demiryoluna kavuşmuş, gelişmiş bir Türkiye olacak. O zaman demiryollarının refah ve ümran yolu olduğu gerçek anlamda yaşanmış olacak. Şimdi artık Türk insanı, Türk işçisi dünyanın gelişmiş ülkelerinde ne yapılıyorsa bizde de o olacak çağrısına en iyi şekilde kulak veren ve bunu başaran bir ülke olduk. Şimdi artık savaş gemimizi bile yapıyoruz. Şimdi artık her türlü ticari gemiyi de yapıyoruz. Tren setlerimizi de yapıyoruz. Hızlı tren setlerimizi de yapıyoruz. Uçağımızı da yapacağız. Uydumuzu da uçuracağız. İşte Türkiye'nin varacağı hepimizin arzu ettiği nokta budur'' Konuşmaların ardından raya indirilen dizel setin makinist koltuğuna oturan Yıldırım, diğer ilgililerle birlikte dizel setin ilk sürüşünü yaptı.