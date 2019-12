Türkiye'nin ilk dijital animasyonu 13 Kasım'da vizyonda

Karikatürist-illüstratör Cihat Hazardağlı'nın Türkiye'de ilk dijital film olma özelliğine sahip "The Watercolor/Suluboya" isimli çalışması 13 Kasım'da vizyona giriyor.



Hazardağlı'nın 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı, hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde, sanatçının hazırladığı maketler, çizimler ve fotoğraflar, dijital efektli sulu boya tekniği ile buluştu.



Bilgisayar ortamında hazırlanan, filmde tüm mekanlar maket olarak yapıldı ve film kareleri için oyuncular tek tek fotoğraflandı. Mekanların maketlerinin yapıldığı filmde, sanatçılar özel bir teknikle boyandı, çekilen binlerce kare fotoğraf ve suluboya efektleri birleştirildi.



Haluk Bilginer, Savaş Dinçel, Cansel Elçin, Asu Emre, Altan Erkekli, Ahmet Gülhan, Tamer Karadağlı, Bedri Koraman, Fergan Mirkelam, Metin Uca, Tuba Ünsal, Ayşenur Yazıcı, Serra Yılmaz, Selçuk Yöntem ve çocuk oyuncu Sarp Alemdaroğlu'nun rol aldığı filmin müziğini Fazıl Say yaptı.



Filmin çekiminden sonra hayatını kaybeden Savaş Dinçel'i ise yakın dostu Müjdat Gezen seslendirdi.



Sanat temasının ele alındığı filmin konusu ise şöyle:



"Resme çok yetenekli ve meraklı olan 12 yaşındaki Marco'nun hayalleri, hedefleri, babasının onu bir gün üç sokak ressamı ile tanıştırmasıyla bambaşka bir boyuta geçer. Yalnızca üç ihtiyar ressam değildir Marco'yu büyüleyen. Bir de ressamların birlikte büyüttüğü 18 yaşındaki Lorella, hayatının merkezine girer küçük Marco'nun.



Bu ilişki Lorella'nın Marco'ya resim dersi vermesiyle sürer. Marco bu güzel resim öğretmenine aşık olmuş, sanatla birlikte aşkı ve cinselliği de keşfetmeye başlamıştır artık. Ama, Marco'nun aşkı karşılıksızdır. Lorella sulu boyayı küçümseyen bir sanat koleksiyoncusuna aşıktır. Marco ise geleceğin en büyük sulu boya koleksiyoncusu olmak için bulduklarını biriktirir. Marco 30'lu yaşlarında koleksiyonunun kutularını açar. Yaşlıların geçmişini araştırır. Buldukları hayatını değiştirecektir."



"The Watercolor" İngilizce dublaj ve Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek.