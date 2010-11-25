-TÜRKİYE'NİN İLK DANS FİLMİ CUMA VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Fırat Gürsoy'un yönettiği Türkiye'nin ilk dans filmi ''Uçan Melekler-Flying Angels'', 26 Kasım Cuma günü vizyona girecek. Filmin galası, Profilo Alışveriş Merkezi'nde, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Galada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gürsoy, içleri heyecanla kabaran ve dans ederken bunu da bilgiyle yansıtan gençler için ilk açılışı yaptıklarını belirterek, ''Eminim ki bundan sonra dans filmleri adına güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu zamana kadar filmle ilgili olarak çok güzel ve pozitif tepkiler aldık'' dedi. Filmi istediği kalitede çektiğini ve görüntülerden memnun olduğunu bildiren Gürsoy, filmde birçok oyuncunun da ilk kez kamera önüne geçtiğini söyledi. Filmin oyuncularından Aytaç Arman ise filmin her anlamda bir ilk olma özelliği taşıdığını, birçok oyuncunun ilk kez kamera karşısına geçtiğini, filmin yönetmen Gürsoy'un da ilk filmi olduğunu kaydetti. Uçan Melekler'in Türkiye'de dans filmi türünde ilk olduğunu ve bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini belirten Arman, kendisinin de oyuncu olarak tecrübesini gençlere aktardığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Aytaç Arman, Aydan Uysal, İpek Tenolcay ile Serdar Güder'in rol aldığı filmin müzikleri, Orkun Tunç ve Taner Yurdakulu'dan oluşan Hip Hop/ R&B prodüksiyon ikilisi ''Arma Gettonturk'' tarafından yapıldı. Filmin ana tema şarkısını ise Türk Hip Hop dünyasının genç bayan MC'lerinden Rapizin Çağla ve Kemali seslendirdi. Film müziklerinde diğer şarkıların rap vokallerinde Big-O, Bon Mod grubundan Aslı Köse Hoşgör, vokallerde Gürkan Kırımoğlu gibi isimler yer aldı. Çocukluğunda ailesini kaza sonucu kaybedip yalnız başına sokaklarda yaşam mücadelesini veren Melek'in öyküsünün anlatıldığı filmin konusu şöyle: ''Melek, küçüklüğünde bir kaza geçirir. Ve tek başına kalır. Tek dostu, ortak noktaları çok iyi dans etmek olan sokak çocuğu Koray'dır. Büyüyüp genç ve güzel bir kız olan Melek, Koray ile çok mutlu bir hayat sürürken, babasından bir daire kaldığını öğrenir ve İstanbul'a gider. Burada tanıştığı dansçı arkadaşlarıyla Uçan Melekler adından bir dans grubu kurar. '' R&B, hip hop ve break dans üzerine müzikal bir drama olan film, 26 Kasım Cuma günü vizyona girecek.