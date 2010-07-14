-TÜRKİYE'NİN İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Nobel ödülü alacak potansiyeli olan bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi, (İÜ) bünyesinde Çocuk Üniversitesi ve Genç Akademi açıldı. Türkiye'de bir ilk olan uygulama, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, Çocuk Üniversitesi ve Genç Akademisi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Karabulut ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ergün Yolcu tarafından, basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kayacan, ülkenin üniversite öncesi dönemdeki çocuk ve gençlerini bilime, sanata yönlendirme, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda gelişkin, donanımlı bireyler olmalarını sağlama, üniversite aşamasına gelirken kendilerini keşfetmelerini ve doğru seçimler yapmalarını kolaylaştırma, istikrarlı ve üretken bir üniversite hayatı ve sonrası da meslek yaşamı sürdürmelerinin yolunu açmak amacıyla Çocuk Üniversitesi ve Genç Akademi'yi kurduklarını belirtti. Prof. Dr. Kayacan, öğrencinin kendi ilgi alanlarını oluşturmasına, yeteneklerini keşfetmesine, becerilerini artırmasına olanak verecek bilim, kültür, sanat alanlarının seçildiğini ve böylece ilköğretim öğrencileri için Çocuk Üniversite, lise düzeyi için de Genç Akademi'nin planlandığını belirtti. Kayacan, programlara katılan öğrencilerden yetenekli ve istekli çocuk ve gençleri bu projeye dahil ederek, seçecekleri bilim alanında önlerini açma, geleceklerini şekillendirmelerine uzun vadeli destek vermeyi planladıklarını belirterek, ''Bu çerçevede genç bilim insanlarının laboratuvar çalışmaları, okuma çalışmaları ve projeler yaparak ilgi duydukları bilim alanında erken yaşta uzmanlaşmaya başlayacaklar, gereğinde hocalarımız eşliğinde yurt içi ve yurt dışı seminerlere ve kongrelere katılacaklar, yabancı dil takviyesi alabilecekler, gerekli kitap ve materyal üniversitemiz tarafından kendilerine sağlanacak'' dedi. Yetenekli öğrencilerin fırsat eşitsizlikleri yaşamaması için burs verdiklerini de anlatan Kayacan, bu dönem yaz okulu olarak başlayan ve kış okulu programları ile sürecek olan yurt içi ve yurt dışı gezilerle zenginleştirilmiş Çocuk Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı. -ÜNİVERSİTENİN 2010-2011 ETKİNLİKLERİ- Kayacan üniversitenin, 2010-2011 yılı etkinlikleri hakkında da özetle şu bilgileri verdi: ''İçinde genetik, adli tıp, astronomi ve uzay, yaratıcı yazarlık, zooloji, biyolojinin renkleri, nano teknoloji, nükleer fizik, genomik ve uluslararası siyaset olmak üzere 25 adet yaz okulu programı, Bodrum Felsefe ve İngilizce Kampı ile Güvercin kayası Kazı Kampı olmak üzere 3 adet yaz kampı, klonlama, organ ve doku nakli, yapay zeka ve robotlar, koro ve şan programı, tiyatro sanat programı, minyatür, etiket, dünya sanatçıları ve yumurtanın serüveni gibi 48 adet kış okulu programı, İstanbul gezileri, Roma medeniyeti, Arap dünyası, balinaların peşinde gezi, Japonya, CERN ve Mozart'ın notalarına yolculuk için Viyana gezisi başta olmak üzere 30 adet bilimsel temalı yurt içi ve yurt dışı gezi, 10 kitap basımı, gezici laboratuvar ile 400 okul ziyareti, genç bilim adamı yetiştirme programı ve velilere yönelik konferanslar bulunuyor.'' Kayacan, bu yıl Çocuk Üniversitesinde toplam 510 öğrenci bulunduğunu, 80 yaz kampı öğrencisi, 110 etkinlik kulübü üyesi olduğunu söyledi. -''BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRİLECEK''- Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çocuk Üniversitesi ve Genç Akademisi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Karabulut da öğrencilerin yüzde 20'sine burs verildiğini ve yaz okullarının ücretinin de 750 TL olduğunu belirterek, 15 gün önce başlayan yaz okulunun süresinin bir ay olduğunu, ardından 10-20 Ağustos arasında yaz kamplarının başlayacağını bildirdi.