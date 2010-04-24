Türkiye'nin ilk çıplaklar oteli açılıyor

T24 - Bir hafta sonra Datça’nın bir koyunda hizmete girecek otel yalnızca yurt dışından gelen 200 çıplağa hizmet verecek. Otele Türkler sadece yurtdışından rezervasyon yaptırabilecek. Yurtiçinden gelen Türk müşteriler ise alınmayacak.



Datça’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaburnu Gölmar Otel, Türkiye’nin ilk çıplaklar oteli olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Turizmci Karademir ailesi tarafından Datça Yarımadası’nın güneyinde, Emecik Köyü sınırları içerisinde, Akdeniz kıyısında 14 dönümlük arazi üzerinde 2 yıl önce yaptırılan Adaburnu Gölmar Otel’in, 175 yatak kapasitesiyle 1 Mayıs’tan itibaren kapılarını dünya çıplaklarına açacağı belirtildi. Türkiye’nin ilk yasal ’çıplaklar oteli’ unvanını alacak olan tesisin internet ortamında tanıtımlarına başlandı. Tesislerin pazarlamasını Performans Turizm Limited Şirketi üstlendi. Şirketin pazarlama yetkilisi Ahmet Koşar, ilk aşamada 7 ülkeden turizm acenteleri ve tur operatörleriyle anlaşma sağlandığını belirterek, “Almanya, İngiltere ve Hollanda’dan yoğun talep var. Fransa, İtalya ve Norveç’ten de rezervasyonlar almaya başladık. İsviçre’den henüz rezervasyon gelmedi. Bu 7 ülkeye son olarak İsrail ve Rusya da eklendi. Tesis, Türkiye’nin ilk çıplaklar oteli olacak” dedi.





Türkler yurtdışından rezervasyon yapsın



2 blok halinde 175 yatak kapasiteli otelde havuz, aquapark ve hamam bulunduğunu belirten Ahmet Koşar şunları söyledi: “Çıplaklar oteli olarak hizmet verecek olan tesis için satışlarımız yurtdışı acenteler aracılığıyla yapılacak. Türkiye’den müşteri kabul edilmeyecek. Ancak Türk müşteriler de yurtdışındaki acenteler aracılıyla otelden yararlanabilir. Çıplaklığa otel sahası içinde izin verilecek. Otel sahası dışında kamusal alandaki plajlarda çıplak olarak denize girilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca yarımadanın kuzeyinde Ege Denizi kıyısında firmaya ait ve dışarıya kapalı olan Çakal Koyu’nda isteyen müşterilerimiz çıplak olarak denize de girebilecek. Tesiste Türk personel görev yapacak.”





‘Ekonomiye katkı sağlar’



Şu ana kadar 200 müşteri kaydı alındığını belirten Koşar, yeni oldukları için fiyatları düşük tuttuklarını kaydederek şöyle konuştu: “Kişi başı konaklama ücreti her şey dahil 70 euro olacak. İlk yıl olduğu için fiyatları düşük tutmayı tercih ettik. Otel müşterilerimiz için ilçe turları düzenleyeceğiz. Datça ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Dünyada natürist turizm giderek yaygınlaşıyor. Sadece Almanya’da 10 milyon civarında natürist var.”





