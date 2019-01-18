Türkiye'nin ilk bilişim şehri Esenler'de açılacak

İSTANBUL, (DHA) -Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi\'nin (ESGEV) yarıyıl şenliğinde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Türkiye\'de ilk defa kanunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan bilişim şehrinin, Esenler\'de açılacağı müjdesini verdi.

Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi (ESGEV), yarıyıl tatiline kapanış töreniyle girdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde düzenlenen program, Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi salonu dolduran öğrenci ve velilerden büyük alkış aldı. Tiyatro gösterilerini sergileyen öğrenciler, seslendirdikleri ilahiler ve şarkılarla da gönüllere dokundu. Çocukların gösterilerini izleyen ve velileriyle birlikte onların bu keyifli gününe eşlik etti.

“ESENLER\'E BİLİM VADİSİ GELİYOR”

Türkiye\'nin ilk bilişim şehrinin Esenler\'de kurulacağını açıklayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, \"Esenler\'de yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehir, Türkiye\'de ilk defa kanunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan bilişim şehri. Türkiye\'nin ilk bilişim şehrini kuruyoruz. Çocuklarınızın geleceğine yönelik şehri biz kuruyoruz. Size düşen çocuklarınızı buraya yönlendirmek. Millet Bahçesi\'nin yanında Türkiye\'nin ilk kütüphane ve bilim vadisini kuruyoruz. Çocuğunuz bir şey icat etmek istiyorsa mucitler bölümüne götüreceksiniz, \'Ben bilim insanı olacaktım, imkân yoktu\' mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezimizde Teknoloji Vakfı ile birlikte Kodlama Merkezi açıyoruz. Genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz için Millet Bahçesi\'nin içine Gençlik Merkezi yapıyoruz. Çocuklarınız için güvenli merkezler olacak\" dedi.

“ESGEV\'DE 53 BİN ÇOCUĞUMUZLA BULUŞUYORUZ”

Başkan Göksu, kendilerini çocuklara ve gençlere karşı ayrı bir sorumlu hissettiklerini söyledi. Göksu, \"Ne kanunlar, ne de herhangi bir kimse belediye başkanı olarak \'Bilgi ve hikmet evi aç, çocuklar buraya gelsin, eğitim alsın\' demiyor ama bizim anlayışımızda, bize emanetini tebliğ eden insanların ve bu şehrin geleceğiyle ilgili kendimizi sorumlu kabul ediyoruz. Bu sorumluluğun gereği olarak da, ESGEV\'ler bir yıl içerisinde ortalama 53 bin çocuğumuza hizmet veriyor\" diye konuştu.