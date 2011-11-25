-Türkiye'nin ilk Balmumu Heykel Müzesi açıldı İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Türkiye'nin ilk yerleşik Balmumu Heykel Müzesi, Sapphire Çarşı'da açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Moğol İmparatoru Cengiz Han, Fransa Kralı 15. Luis, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, şair Nazım Hikmet, Elvis Presley ve Karl Marks gibi dünya tarihinde yer etmiş isimlerin balmumu heykelleri, gerçek ölçülerine uygun şekilde, protez göz, diş ve saç kullanılarak özenle hazırlandı. Müzenin sahibi Jale Kuşhan, balmumu heykelleri 26 ilde 50 civarında sergiyle insanların beğenisine sunduklarını belirterek, ''Türkiye'nin ilk yerleşik müzesine bu açılışla birlikte sahip olmuş olacağız. Toplam 60 heykelimiz var, ancak oluşan deformasyonlar yüzünden bunların 56'sını sergileyebiliyoruz'' dedi. Müzeyi dünyadaki benzerlerinden ayıran özelliğin, bire bir konusunda uzman rehberler tarafından gezdirilmesi olduğunu söyleyen Kuşhan, ''Ziyaretçiler, 40-45 dakikalık zaman diliminde rehber eşliğinde eserler hakkında bilgi alıyor. İsteyen ziyaretçilerin balmumundan el ve ayaklarının heykellerini yapabiliyoruz. Bu da yurt dışındaki müzelerden bizi ayırıyor'' diye konuştu.