Türkiye'nin ilk bağımsız tekstil kenti Diyarbakır'da kuruluyor

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, Diyarbakır\'da 123 parselden oluşan 1290 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin tam kapasite ile faaliyet göstermesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Oğurlu, \"Tekstil kentinde sektörel bazda faaliyet yürüten firmalar yer alabilecek. Tahsis edilen parselin yüzde 50\'sine tesis kurulacak, sektörde en az 3 yıl hizmet vermiş olması gerekecek ve en az 45 kişiyi çalıştırma zorunluluğu getiriyoruz\" dedi.

\'TAMAMLANIRSA 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK\'

Elazığ karayolunun 20\'inci kilometrede, 1290 dönüm üzerinde ve 123 parselden oluşan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurulması için hazırlanan proje, Bakanlık tarafından onaylandı. Kısa süre içerisinde yaklaşık 60 kişi fabrika kurmak için başvurdu. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin 2018\'de fabrikaların temelinin atılması ve 2020\'de tamamlanması hedeflendi.

Diyarbakır\'da tekstil kent kurulması için yıllardan bu yana çaba harcayan GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, projenin büyük emekler verilerek bu aşamaya geldiğini söyledi. Oğurlu, şöyle dedi:

\"Tekstil kent, Diyarbakır için büyük proje. Emekle bu aşamaya geldi. Son olarak şu anda parselasyonlar yapıldı. Bununla ilgili 123 parselin tapusu alındı. Bunun 105 parseli sanayi , 18\'i de idare ve sosyal tesisi olacak. Altyapı proje ihalesi tamamlandı, bugün imzalandı ve Ankara\'ya gönderdik. Toplam 1290 dönümden oluşuyor, yatırıma hazır bu konuda bir sıkıntı yok. Şu an altyapısıyla ilgili ihale aşamasına geldik. Bize direkt başvuru yapan 60 yatırımcı var. Kalkınma Ajansı ve belediye de var; onlara da 20\'ye yakın başvuru var. Bir talep var yani. Öncelikle altyapı çalışmalarını tamamlamamız lazım. Bölge, ilimiz, hem de ülkemiz açısından çok önemli bir proje. Yüzde 100 kapasite ile çalışması halinde en az 10 bin kişi istihdam edilecek. Konfeksiyon sektörü emek yoğunluğu isteyen bir sektördür. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tekstil sektöründe emek yoğunluğu ve istihdamı devam edecek bir sektör.\"

\'PAMUK GİRECEK, GİYSİ OLARAK ÇIKACAK\'

GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu, Diyarbakır\'ın tarım bölgesi olduğunu hatırlatırken tekstil kentin tamamlanması ve fabrikaların çalışmasıyla birlikte katma değerin artık bölgede değerlendirileceğini söyledi. Oğurlu, bölgenin tarım açısından çok önemli olduğunu ifade ederken, şöyle konuştu:

\"Baraj ve sulama alanları genişledikçe tekstil sektörüne çok ciddi bir katkısı olacak. Pamuğu alıp iplik, örme boya ve konfeksiyon halinde dışarıya satmak için hazırlanan bu proje çok ciddi bir katma değer sağlıyor. 5.5 liraya sattığımız pamuk, tekstil kentinde işlenmiş hale geldiği zaman, 50 liraya satacağımız bir ürün olacak ve katma değeri de bölgede değerlendirmiş olacağız. Buradaki entegrasyon sağlanırsa ki eksik olan sadece boyahane idi. Mesela 4 boyahane başvurusu var. Arıtma ile ilgili mevcut OSB Başkan Vekilimizin bir açıklaması oldu; Mart başında ihale başvurusu oldu. Tekstil kentin tamamlanması halinde pamuk içeri girecek, iplik, boyaması, örmeden sonra ürün olarak çıkacak.\"

BATILI İŞADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Batı illerinde aynı sektörde hizmet veren işadamlarına da çağrıda bulanan GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu, şöyle konuştu:

\"Batıda bu sektörde faaliyet yürüten meslektaşlarımıza da yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Sektördeki sorunları burada çözmeye çalışıyoruz. Bizim onlara, onların da bize ihtiyaçları var. Burda bir genç nüfus var; 900 bine yakın 25 yaş altı bir nüfusumuz var. Batıdaki 4 ilimizi kapsayacak bir gezimiz oldu, tekstil sektörünün güçlü olduğu illerde olumlu geçen ziyaretlerimiz oldu. Çok iyi tecrübeler elde ettik. Bu tecrübeleri çok iyi değerlendirmek istiyoruz.\"

\'ANKARA\'DA TIKINAN SÜREÇ ÇABUK AŞILIYOR\'

Yatırım ve özellikle de Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurulması konusunda yerel bürokrasinin kısa sürede fayda sağlayacak önemli işler başardığını savunan Oğurlu, \"Bürokraside artık eskisi gibi çok fazla engel kalmadı. Hükümetin, sayın Başbakan\'ın da destek verdiği bir projeydi bizimkisi. Ama yereldeki bürokrasi, yani bürokratların, yerel dinamiklerin çok ciddi bir desteği var. Ankara\'da bir takım mevzuatların değişmesi gerekiyor. Yeni torba yasasında da bu mevcut sanırım. Bir yerin tahsisi, organizenin kurulması için 4-5 yıl çok uzun bir süre. Bir yatırımcıyı bu kadar bekletemezsiniz. Sadece altyapı ihalesi için hazırlığımız tamamladı. Sayın bakan ve valimiz de bir an önce ihaleye çıkması için söz verdi ve yatırım programına alınması için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'CAZİBE MERKEZİ BAŞVURULARI BİR YILDIR SONUÇLANMADI\'

Geçen yıl hükümetin cazibe merkezi kapsamındaki teşviklerinden yararlanmak amacıyla işadamlarının yaptığı başvuruların henüz sonuçlanmamasının, bölgeye yatırımı düşünen işadamları için bir handikap oluşturduğunu savunan İhsan Oğurlu, şöyle konuştu:

\"Cazibe merkezi yatırımların önünü kesti. İnsanlar buraya başvuru yaptı. Ancak daha cazibe merkezi için yaptıkları başvurular, olumlu veya olumsuz olarak yanıtlanmadı. Yaklaşık 1 yıl oldu yatırımcı hala bekliyor. 1 yıldır yatırımcının önü kesilmiş, beklemeye alınmış. \'Geleyim\' diyor ama gelemiyor, yatırımcı önünü göremiyor. Başvuru yapan firmalar var, yatırım yapacak. Ama cazibe merkezi başvurusunu bekliyor, bu şekilde bekleyen batılı yatırımcılar da var. Hepsi cazibe merkezi başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor. Bölgemiz için ne kadar uzatılırsa yatırımcı gelmez, bölge için erken karar verilmesi daha yararlı olacaktır. Hem de buraya yapılacak yatırımlarla ilgili bürokrasiye çok fazla takılmadan hayata geçirmemiz gerekiyor.



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