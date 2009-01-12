Türkiye'nin ilk akciğer nakli için gün sayıyorlar

Türkiye'nin ilk akciğer nakli için 12 hasta sıra bekliyor. Viyana'da eğitim gören ameliyat ekibi ise şubatta ilk operasyona hazırlanıyor.



Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye'nin ilk akciğer nakline hazır. 12 hasta belirlendi, şubat ayında aralarından seçilen bir kişiye yeni akciğeri nakledilecek. Türkiye'de daha önce üç kez akciğer nakli ameliyatı denendi ama olumlu sonuç alınamadı. Dünyada ilk kez 1963'te yapılan akciğer nakillerinde ancak 1983'te başarı görüldü. Türkiye'de ilk kez Prof. Dr. Göksel Kalaycı ve ekibi tarafından akciğer nakli denendi. Ancak hastalar nakilden hemen sonra hayatlarını kaybetti. Viyana'da eğitim görüp Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan ekip Doç. Dr. Asım Kutlu başkanlığında, Op. Dr. Şenol Ürek ve Op. Dr. Erdal Taşçı'dan oluşuyor.



2 bin kişi sırada



En zor organ nakli olarak kabul edilen akciğer nakli artık binlerce hastaya yapılabilecek. Türkiye'de 2 bin kişilik akciğer nakli listesi bulunuyor. Bunların önemli bir kısmını ise kot taşlama işçileri oluşturuyor. Kot taşlama işçilerinin akciğer naklinden başka şansları yok. Nakil bekleyen 12 hastadan dördü de kot taşlama işçisi. Ekip Başkanı Doç. Dr. Asım Kutlu, akciğer nakli için ülkemizde çok geç kalındığını söylüyor. Kanada, en fazla akciğer nakli yapan ülkelerin başında geliyor.



Kanada'da şimdiye kadar binin üzerinde, Avrupa'da ise bine yakın hastaya akciğer nakli yapıldı. Ancak bunların içinde Türk hastaların sayısı oldukça az. Çünkü çıkan her dört akciğerden yalnızca bir tanesi Türk hastalara nakledilebiliyor. Avrupa'da 150 bin Euro’ya yapılan akciğer nakli, Viyana'da 120 bin Euro paket fiyata yapılıyor. Amerika'da ise rakamlar 400 bin doları buluyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine göre nakillerin hastadan ücret alınmadan ya da çok düşük ücretlerle yapılması bekleniyor.

