T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk 4 milyon dolarlık 'Yerli Filmi'

Avşar Film (Türkler Çıldırmış Olmalı) 4 milyon dolar bütçeli müthiş bir komedi filmine imza atıyor.

14 Eylül 2009 03:00

Avşar Film, 4 milyon dolar bütçeli müthiş bir komedi filmine imza atıyor. Türkler Çıldırmış Olmalı adlı filmin başrollerinde Peker Açıkalın ve Önder Açıkbaş oynuyor.

Yönetmenliğini Murat Aslan’ın üstlendiği filmin Türkiye’de çekilmekte olan sahneleri için Kenya’dan getirilen mimarlar ile Bahçeköy’de bir yerli köyü kuruldu. Yaklaşık 1000’e yakın Afrikalı yerli, filmde figüran olarak rol alıyor. Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında kurtarma timinin boğuşacağı hayvan sahnelerinde canlı hayvanlar kadar, robot hayvanlar da kullanılacak. Türkler Çıldırmış Olmalı, 450 kopya ile 27 Kasım 2009 tarihinde vizyona girecek.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24