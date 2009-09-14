Türkiye'nin ilk 4 milyon dolarlık 'Yerli Filmi'

Avşar Film, 4 milyon dolar bütçeli müthiş bir komedi filmine imza atıyor. Türkler Çıldırmış Olmalı adlı filmin başrollerinde Peker Açıkalın ve Önder Açıkbaş oynuyor.



Yönetmenliğini Murat Aslan’ın üstlendiği filmin Türkiye’de çekilmekte olan sahneleri için Kenya’dan getirilen mimarlar ile Bahçeköy’de bir yerli köyü kuruldu. Yaklaşık 1000’e yakın Afrikalı yerli, filmde figüran olarak rol alıyor. Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında kurtarma timinin boğuşacağı hayvan sahnelerinde canlı hayvanlar kadar, robot hayvanlar da kullanılacak. Türkler Çıldırmış Olmalı, 450 kopya ile 27 Kasım 2009 tarihinde vizyona girecek.





