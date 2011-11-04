Türkiye’nin İlk 3D Kanalı Yayında



T24 - Çağnur Öztürk



Samsung ve National Geographic Channel Türkiye aracılığıyla izleyiciler ilk kez devamlı 3D içerik sunan kanal ile 2 Kasım Çarşamba günü tanıştı.









Üstün 3D görüntü teknolojisi ve Wi-Fi özellikli Smart TV'lerle internet ve televizyon keyfini bir arada yaşatan Samsung Smart TV, televizyon izleme alışkanlıklarını da değiştirecek. Samsung'un eşsiz Oneness Design adındaki ince çerçevesi sayesinde görüntüler televizyondan taşıp gerçeklik hissini en üst düzeye çıkaracak.



National Geographic Channel'ın kaliteli ve benzersiz "Real 3D" içeriğini, Samsung'un benzersiz görüntü ve üstün "Aktif 3D Gözlük" teknolojisiyle birleştiren Nat Geo 3D'nin içeriği oldukça zengin. Dünyanın en ihtişamlı yapımlarının yıkım sürecine tanık olabileceğiniz "Müthiş Yıkımlar", dünya üzerindeki doğal güzellikleri 3D kalitesinde seyredebileceğiniz "Yeryüzünün Mücevherleri", okyanusun büyülü dünyasına konuk olacağınız "Okyanusun Derinliklerinde" ve "Denizler Altında", farklı kültürlerin ve göz alıcı renklerin birleşimi "Çin", hayvanat bahçelerinin en gözde canlısı "Kuyruksürenler", gök bilimcilerin, mühendislerin, fizikçilerin ve teknisyenlerin yaşadıkları bilim merkezine konuk olacağınız "Göz" bunlardan sadece birkaçı.



Samsung'un sadece bir teknoloji markası değil ürettiği yenilikçi teknolojilerle insanların hayatına değer katan, fark yaratan bir marka olmayı hedeflediğini belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sung Yong Hong, "Tüketiciler sürekli olarak TV deneyimlerini daha keyifli hale getirecek, sıradan görünen anları bile özel anlara dönüştürecek, heyecan verici yeniliklerin peşinde. Bu yıl lanse ettiğimiz Smart TV'ler ile televizyona yeni bir bakış açısı getirdik ve bununla birlikte TV izleme alışkanlığını tamamen değiştirdik. Samsung Smart TV'yi açtığınız anda yepyeni bir dünya ile karşı karşıya olduğunuzu hissedeceksiniz. Yenilikçi 3D teknolojimiz sayesinde sizi içine çeken eşsiz bir 3D deneyimi yaratıyoruz" dedi.



Hong, "Kurulduğu günden beri kaliteli içerik üretiminin tartışılmaz bir numaralı ismi olan National Geographic, bugün buna bir yenisini ekleyerek Türkiye'nin ilk 3D TV kanalını Samsung Türkiye işbirliği ile yayına sunuyor. National Geographic Channel'in zengin içeriği ve Samsung'un eşsiz 3D teknolojisine sahip Smart TV'si güçlerini birleştirdi. Samsung Smart TV farkıyla tüketiciler, Türkiye'nin ilk 3D TV kanalında eşsiz 3D belgeselleri izleyebiliyor olacak.



3D yayınların dışında Samsung Smart TV satın alan tüketiciler çok yakında sadece Samsung'a özel (exclusive) National Geographic içeriklerini televizyonuna uygulama olarak indirerek, istediği an izleme ayrıcalığına sahip olacak. Bu işbirliğinin en önemli ayağı olarak düşündüğümüz içerik servisleri, televizyonu tam bir eğlence merkezi haline dönüştürüyor" diye konuştu.



Fox International Channels Türkiye ve Güneydoğu Asya Başkanı Adam Theiler ise, "National Geographic Channel, renkli fotoğraftan yakın zaman belgesellerine, 3D'ye kadar dünyada olup biten birçok hikayeyi daha iyi anlatmak için her zaman gelişen teknolojik yenilikleri desteklemiştir.





Samsung gibi kalite ve yenilik konusunda aynı bağlılığa sahip bir partnerimiz olmasından ötürü oldukça gururluyuz" dedi. Hafta içi her gün 22.40-23.30 saatleri arasında, pazar günü ise 19.45-20.35 saatleri arasında yayında olacak olan Nat Geo 3D'yi Nat Geo HD kanalından izleyebileceksiniz.









