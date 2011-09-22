-Türkiye'nin ilk "optoelektronik" bölümü SİVAS (A.A) - 22.09.2011 - Türkiye'de ilk ''optoelektronik'' bölümünün Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) açılmasının planlandığı bildirildi. CÜ Fen Fakültesi Dekanı ve Nano Teknoloji Merkezi Yürütücüsü Prof. Dr. Sezai Elagöz, YÖK'ten gerekli izinleri alabilirse üniversitelerinin teknoloji fakültesi bünyesinde ''optoelektronik'' bölümü açmayı amaçladıklarını ifade etti. Yurt dışında bu bölümün birçok üniversitede olduğunu anlatan Prof. Dr. Elagöz, şöyle konuştu: ''Ama maalesef Türkiye'de henüz bu bölüm yok. ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile bu bölümü açmak için yaptığımız görüşmeler sonucu, onların da bunu desteklediğini sevinerek öğrendik. Çünkü bu tam da bizim üretim alanımızda çalışacak nitelikli insan gücünün yetişmesi anlamına geliyor. Ve bu alanda gerçekten hem geniş bir iş alanı var hem de bizim gerçekten yetişmiş insan gücünü ihtiyacımız. YÖK ile gerekli yazışmalar yapıldı, zannediyorum Üniversitelerarası Kurulda görüşülerek kabulü bekleniyor. Şöyle de bir planımız var İngiltere Exess Üniversitesi ile bu konudaki bir şifahi anlaşmamız da söz konusu. Yani dili iyi olan öğrencilerimizi bir yıl da orada okutarak ve ileride belki hibe yoluyla aldığımız malzemelerden laboratuvarları da geliştirerek, bölümün açılmasını hedefliyoruz.'' Optoelektroniğin optik ve elektroniğin birleştirilmişi olduğunu anlatan Prof. Dr. Elagöz, ''Kısaca optik ve elektroniğin karışımı olan ve şu anda da çağımızın en hızlı ilerleyen alanı. Optoelektronik alanında çalışan birisi tıptan, telekomünikasyona kadar birçok bölgede iş alanı bulacaktır'' dedi. Türkiye'deki üniversiteler bu bölümün olmadığını anlatan Prof. Dr. Elagöz, ''Açarsak biz ilk olacağız.Optoelektronik alanında yüksek lisans ve doktora programları açarak da buraya yurt dışından da öğrenci getirmeyi arzu ediyoruz'' diye konuştu. -İngiltere Essex Üniversitesinden malzeme desteği- İngiltere'deki Essex Üniversitesinden nanoteknoloji merkezi ve optoelektronik bölümünde kullanılmak üzere hibe olarak malzemelerin geldiğini ifade eden Elagöz, şunları kaydetti: ''İngiltere Essex Üniversitesine burada da teşekkür ediyorum. Bu üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Naci Balkan bey geçen yıl bizim davetlimiz olarak gelmiş ve nanoteknoloji konusunda bir konuşma yapmıştı. Kendisi zaten bu konuda çalıştığımız bir grubun lideri ve bir de ortak Avrupa Birliği projemiz var. Naci bey buraya gelip laboratuvarımızı gördüğünde gerçekten çok etkilendi. Optik konusunda eksiklerimiz vardı, bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Optoelektronik bölümünü açacağımızı öğrenince daha da yardımcı olmak istedi. Ve bize hibe malzeme yollayabileceğini, eksiklerimizi tespit etmemizi söyledi. Biz de istediğimiz malzemeleri kendisine bildirdik, sağ olsun kendisi bize ve İstanbul Üniversitesine yaklaşık 14 sandıktan oluşan bir hibe malzeme yollattı. Gerekli yazışmaları yaptık. Türk Hava Yolları'na özellikle Temel Kotil beye teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin taşınmasını hiçbir ücret almayarak, üniversitemize kadar teslim edilmesini sağladılar.'' Gelen malzemeler içinde kendileri için çok önemli olan 3 optik masa olduğunu bildiren Prof. Dr. Elagöz, ''Helyum neon lazer sistemleri de var. Ve bunun yanı sıra da optik masalarda kullanacağımız birçok optik küçük cihaz gelmiş bulunmakta. Dediğim gibi bizim önemli bir eksiğimizi giderdi. İnşallah optoelektronik bölümünü açana kadar laboratuvarımız bünyesinde kullanılacak olan bu aletler, optoelektoronik bölümü açıldığı zaman oradaki öğrencilerin hizmetine de sunulacaktır'' ifadelerini kullandı.