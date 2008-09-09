Engellilere istihdam ve kariyer alanında fırsat eşitliği sunmak için kurulan Türkiye'nin ilk "engelsiz kariyer" portalı, işverenle engellileri sanal ortamda buluşturuyor. www.engelsizkariyer.com isimli sitenin kurucusu Mehmet Kızıltaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de engellilerin yaşadığı en büyük problemin başında istihdam geldiğini belirtti.



Bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için engellilere yönelik kariyer sitesi kurduklarını anlatan Kızıltaş, siteyle iş arayan engellileri işverenle en doğru ve en hızlı şekilde bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kızıltaş, iş arayan engellilerin sitede oluşturdukları öz geçmişleri ile istihdam ve kariyerlerini profesyonel olarak yönetme şansını elde edebildiklerini ifade etti.



Engelli adaylarının tüm bilgilerinin sitede yer aldığını vurgulayan Kızıltaş, "Site, hergün artan binlerce engelli öz geçmiş veritabanı ile işverenlerin istediği engel grubu, engel oranı ve eğitimini görmesini sağlıyor" dedi.



Site sayesinde, işverenlerin engellilere bakışını olumlu yönde değiştirerek doğru pozisyonlar seçmelerinde engellilere yön gösterdiklerini anlatan Kızıltaş, böylece başvuru yapan adayların kendileri için daha doğru bir işe yerleşebildiğini dile getirdi.



Kızıltaş, ayrıca sitede engellilere de işverenle nasıl dialog kurulması, mülakatta nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda yönlendirmelerde bulunduklarını belirtti.



Başarı hikayeleri



Sitedeki "Başarı Hikayeleri" bölümünde hem işveren hem de engelli adaylar için alanında çok başarılı olmuş ve kariyer sahibi engellilerin öykülerine yer verdiklerini anlatan Kızıltaş, "Her ne engeli olursa olsun engellilerin kariyer dünyasında çok başarılı olduklarını ve kariyerde hiçbir engelin olmadığını göstermek için böyle bir bölüm hazırladık. Bu örneklerin

engellilere fırsatlar verildiğinde neler yapabildiklerini görmeleri açısından çok

önemli" diye konuştu.



Engellilerin, yöneticiler ve kariyer sahibi engellilerle site üzerinden görüşme şanslarının da bulunduğunu bildiren Kızıltaş, burada engellilerin Türkiye'nin önde gelen yöneticilerin engelli istihdamındaki yaklaşımlarını görme şanslarının da bulunduğunu kaydetti.



Sitede, özel ve ilk kez en üst düzeyde erişilebilirlik sağlayan bir yazılım kullandığını kaydeden Kızıltaş, ellerini iyi kullanamayan ya da görme engelli kullanıcılar için sitede hiçbir detayın unutulmadığını vurguladı.



“İşkur izin belgesi verdi”



şkur'un kendilerine "Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi" verdiğini bildiren Kızıltaş, böylece Türkiye'nin ilk "Engelliler İnsan Kaynakları ve Kariyer Portalı"nın resmi bir nitelik kazandığını söyledi.



Sektör içinde en çok ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bilişim, ilaç, finans, sigorta, otomotiv gibi sektörel araştırmalar yaparak İŞKUR'la birlikte engellilerin istihdama kazandırılması amacıyla özel istihdam projeleri hazırlığı içinde olduklarını kaydeden Kızıltaş, bu çalışma ile sektörde hemen her alanda istenilen eğitimli ve kalifiye engelli

adaylara rahatlıkla ulaşılacağını ifade etti.

