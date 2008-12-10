Türkiye'nin iklim karnesi zayıf çıktı

BM İklim Konferansı'nda yayımlanan ülkelerin iklim karnesine göre Türkiye 57 ülke arasında ancak 36'ncı olabildi



Polonya'nın Poznan kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda yayımlanan bir rapora göre, sera etkisine yol açan gazların salımının azaltılması için en çok çabayı İsveç gösterirken, Suudi Arabistan bu alanda en az önlem alan ülke oldu.



Sivil toplum kuruluşları Alman Germanwatch ve Climate Action Network (CAN) Avrupa tarafından, ülkelerin iklim konusundaki performanslarıyla ilgili hazırlanan yıllık barometrede, Türkiye, Belarus ve Singapur'un önünde ve Güney Afrika ile Tayland'ın arkasında 49,8 puanla 36. sırada yer aldı.



İlk 3'e girebilen olmadı



"İklim Değişikliği Performans Göstergesi"nde, bu alanda en çok çabayı gösterdiği belirtilen İsveç 4. sırada yer alırken ve ilk üç sıra boş kaldı. STK'lar raporlarında, "hiçbir ülkenin iklimin korunmasıyla ilgili kriterleri tam olarak yerine getirmediğinin" altını çizdiler.



STK'lar, hiçbir ülkenin, sanayileşme öncesi düzeye göre 2 santigrattan fazla artacak hava sıcaklığının neden olacağı "tehlikeli" iklim değişikliğine karşı açıkça tavır almak istekliliğini göstermediğini belirttiler.



İsveç'in Almanya, Fransa, Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Danimarka'nın önüne geçtiği listenin son on sırasında, Yunanistan, Malezya, Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, Avustralya, Kazakistan, Lüksemburg, ABD, Kanada ve Suudi Arabistan yer aldı.



Listede, dünyada iklim değişikliğinin sorumlusu olarak gösterilen sera etkisine yol açan başlıca gaz karbondioksit (CO2) salımının yüzde 90'ından fazlasına neden olan 57 ülke değerlendirildi.



Değerlendirmede, salınım seviyesi, gelişimi ve iklim politikası konusundaki 12 ulusal gösterge kıstas alındı.



2007'deki listede ilk üç sırada İsveç, Almanya ve İzlanda, son üç sırada da Avustralya, ABD ve Suudi Arabistan yer almıştı.

