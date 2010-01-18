Türkiye'nin ikinci oyuncak müzesi açıldı

T24- Türkiye'nin ikinci oyuncak müzesi İzmir'de açıldı.Büyükleri çocukluğuna, çocukları ise ailelerinin geçmişine götüren müzeye ilgi yoğun oldu...

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde çeşit çeşit oyuncaklar bulunuyor.Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi Şair Sunay Akın tarafından İstanbul'da açılmıştı.

Konak Belediyesi ve seramik sanatçısı Ümran Baradan'ın destekleriyle açılan yeni müzenin konsept danışmanı Sunay Akın oldu. Açılışa Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Türkiye'nin ikinci oyuncak müzesinin Konak Belediyesine 1 milyon dolara mal olduğu biliniyor. Müzede bulunan bazı oyuncaklar ise şöyle:













1860 'ta ABD'de yapılan oyuncak bebk arabası

1880'li yıllarda Victoria dönemi evlerinden oluşan karton kasaba

1920 'de ALmany'da yapılan Teddy Bear

ABD'de 1930'da üretilen oyuncak bebek evi

İtalya'da 1920'lerde Alanya'da üretilen oyuncak bebek evi

1920'lerden uçak gemiler

100 yaşında tahta oyuncaklar

1920'li yıllarda ABD, Almanya ve İngiltere'den teneke arabalar









1860 yılından günümüze kadar uzanan oyuncak tarihinin eserlerle kronolojik biçimde görülebildiği müze ziyaretçilerini bekliyor.









