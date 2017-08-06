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Çevre

Türkiye'nin ikinci kuş cenneti Yay Gölü kuraklık tehdidi altında

Göl, bünyesinde 301 kuş türünü barındırıyor

06 Ağustos 2017 16:51

Barındırdığı 301 kuş türü ile Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti Sultan Sazlığı'nın içinde bulunan Yay gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Kayseri’nin Turizminin cenneti alanlarından olan içinde Yay, Camız, Söbe ve çöl gölleri bulunan ve barındırdığı 301 kuş türü ile Türkiye’nin önemli kuş cenneti olan Sultan Sazlığı Milli Parkındaki yay gölü, iddiaya göre, uzun zamandır göle su verilmediği ve mevcut suyun da tarlalara verilmesi nedeniyle yok oluyor. Konuyla ilgili konuşan doğa fotoğrafçısı Suna Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar ülkenin birçok turizm bölgesinde fotoğraf çektim. Gerek doğa, gerekse de kuş türlerini çekmek için her yıl Sultan Sazlığına gelirim. Diğer yıllara göre bu yıl Sultan Sazlığı alanında bulunan yay gölünün kurumakta olduğu gördüm. Yaptığım araştırma göle su verilmediği gibi verilen suyun da çevredeki tarlalara aktarıldığı duydum. Konu ile ilgili tüm yetkililere başvurdum. Ancak, sonuçsuz kaldı. 20 bin’den fazla flamingonun yaşadığı yay gölünde yaşayan canlı türü yok denecek kadar az kaldı." (DHA)

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