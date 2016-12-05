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BBC Türkçe

Türkiye'nin ikinci askeri uydusu GÖKTÜRK-1 bugün fırlatılıyor

Türkiye saati ile 16.51'de yörüngesine gönderilecek GÖKTÜRK-1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü sağlayacak. İlk askeri uydu olan GÖKTÜRK-2 ise 2012'de fırlatılmıştı.

05 Aralık 2016 16:52

Coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü sağlayacak GÖKTÜRK-1 uydusunun Vega roketiyle fırlatılması için geri sayım başladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, GÖKTÜRK-1 "Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğe yönelik önemli projelerinden biri" olarak nitelendirildi.

Fransız Guyanası'ndaki Spaceport'dan yönetilecek sekizinci Vega hafif-yük fırlatma aracının kurulumunun tamamlandığı belirtilen açıklamada, GÖKTÜRK-1 optik uydusunun bugün gerçekleşecek olan güneş eş zamanlı yörünge faaliyeti için hazırlanarak yerleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, GÖKTÜRK-1'in hem sivil hem de askeri uygulamalar için optik kamerasıyla çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacağı belirtiliyor.

GÖKTÜRK-1 uydusu, bugün Türkiye saati ile 16:51:44'te fırlatılacak.

Açıklamaya göre, GÖKTÜRK-1 yakıtsız olarak yaklaşık 1070 kg kütleye sahip.

Genelkurmay, GÖKTÜRK-1 projesinin; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın projesi olarak, TAI A.Ş., ASELSAN A.Ş., TUBİTAK, UEKAE, ROKETSAN A.Ş., TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütüldüğünü kaydetti.

Geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010 yılında başlanan GÖKTÜRK-1 uydusu, 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2'den sonra ikinci askeri uydu olma özelliği taşıyor.

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