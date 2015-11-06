İhtiyaç sahipleri bu haritayla yardıma ulaşacak

Sanatçı Mert Fırat önderliğinde 2014 senesinde kurulan İhtiyaç Haritası projesi hayata geçti. http://www.ihtiyacharitasi.org/ adresi üzerinden hizmet veren proje, farklı konulardaki ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamaz isteyenlerin buluştuğu çevrimiçi bir platform.

Vatan gazetesinden Esra Can Sinav’ın haberine göre proje, bir taraftan Doğu illerinde görev yapan öğretmenler mont, ayakkabı ve çanta yardımı isterken, başka bir okulda öğretmenler okullarına kapı, sıra hatta perde yardımı istiyor. Yardımseverler de ihtiyaç sahipleri arasında köprü olunuyor.

4 bin üyesi var

Türkiye’nin her köşesinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi için sistem kısa bir sürede büyük bir ilgi gördü. İlk açıldığı zamandan bu yana 4 bin üye kazanan projede bin 300 ihtiyaç giderildi. Proje kurucularından Elif Kalan, “Projeye 1.5 yıl önce başladık ve Ekim ayında sitemizi açtık. 3 kişiyle başladığımız bu projede şuanda 10 kişiyiz. Hergün yüzlerce ihtiyaç listesi geliyor. 1,5 haftada pek çok ihtiyacı karşıladık. Ama talep çok olduğu için daha temkinli davranıyoruz ve ihtiyaçların gerçekliğini araştırıp onaylamadan siteye girmiyoruz” dedi. Projeyi tasarlarken bu ilgiyi beklediklerini ifade eden Kalan,” Türkiye’de her konuda çok büyük eksiklikler var ve biz bunları nasıl bir araya getirebiliriz diye düşünürken bu proje ortaya çıktı. Çok hızlı bir şekilde talep gördük ve çok sayıda ihtiyacı karşıladık. Destekçilerimiz, gönüllülerimiz arttıkça bizde Türkiye’nin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Psikolojik yardım için de destek istiyorlar

Mardin’de ise 7-15 arasında değişen köy çocukları, terörden mağdur olmuş ailelerin çocukları ve yetenekli çocukların yer aldığı bir merkezde eğitim verebilecek gönülü arkadaşlar ve kışlık elbise yardımı, Siirt’te yer alan bir köy okulu içinde kırtasiye malzemeleri ihtiyaç listesinde yer alıyor.

Yardım çağrılarını “ihtiyaç gir” bölümünden duyuran ihtiyaç sahiplerine yardımlar ise “kampanyaya destek vermek istiyorum” butonuyla gerçekleştiriliyor.