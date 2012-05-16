Türkiye'nin ihracat yapamadığı tek ülke

135 Milyar Dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıklarını söyleyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni hedeflerinin ihracat yapamadıkları tek ülke olan Kiribati'ye mal satmak olduğunu açıkladı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen Akıllı Ulaşım ve Otomotiv Sistemleri Çalıştayı’nda konuştu. Türkiye’nin üretim konusunda hamallık yapmadığını söyleyen Çağlayan, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu 135 Milyar dolarla kırdıklarını söyledi.

Dünyada sadece tek bir ülkeye ihracat yapamadıklarını açıklayan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu ülkenin adını şu şekilde açıkladı:

"Kesin karar verdik. Ben de gideceğim oraya. Alın atlasa bakın, bulabilirseniz biraz büyük bir mercekle bakın. Kiribati diye bir ada ülkesi var. Çok küçük bir yer."

Yerli otomobil tartırması

Yerli otomobil üretimi tartışmalarına değinen Bakan Çağlayan, Türkiye’nin mutlaka elektronik ve gömülü yazılım konusunda tedbir alması gerektiğini söyledi. Çağlayan, " Sayın Başbakanımızın ’ben yerli bir otomobil istiyorum’ sözünün ardında yatan sebep budur. Birileri hala farklı değerlendirip, bunun adının Ali, Veli, Mehmet olduğunu sanıyor. Geçmişte gördük zaten. Kartal gördük, Şahin gördük, Doğan gördük. Bir sürü kuşları gördük. Biz aslan görelim. Bu yeterki Türk mühendisinin tasarımı olsun" şeklinde konuştu.

Dünyanın etrafındaki 4’üncü tur

Polonya’ya gideceğini belirten Bakan Çağlayan bu seyahetle son 3 yıl içinde 150’nci ülke ziyaretini yapacağını hatırlattı. Dünyanın çevresinin 40 bin km olduğunu hatırlatan Çağlayan, "Ben onu 25 tur yapmış oldum. İşadamıyken yapsaydım bunu Bekir Okan gibi bir tane değil 10 tane fabrikam olurdu" diye konuştu. Çağlayının bu sözleri salondakileri güldürdü. Konuşmasının ardından Bakan Çağlayan, Okan Üniversitesi tarafından geliştirilen OKANOM adlı Türkiye’nin ilk sürücüsüz aracını inceledi.