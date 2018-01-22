Türkiye'nin ihracat fiyatları 2017 yılında yüzde 19.75 yükseldi

İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,01 düşerken, yıllık bazda yüzde 19.75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23.95 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.87 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0.01 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla düşüş; yüzde 2.72 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2.68 ile tütün ürünleri, yüzde 1.04 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık fiyatlar içeceklerde yüzde 1.89, ana metallerde yüzde 1.34, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 1.27 arttı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık bazda en fazla düşüş yüzde 2.72 ile enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)