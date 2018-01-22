T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'nin ihracat fiyatları 2017 yılında yüzde 19.75 yükseldi

İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,01 düşerken, yıllık bazda yüzde 19

22 Ocak 2018 15:07

İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,01 düşerken, yıllık bazda yüzde 19.75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23.95 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.87 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0.01 artış olarak gerçekleşti.
Aylık bazda en fazla düşüş; yüzde 2.72 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2.68 ile tütün ürünleri, yüzde 1.04 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık fiyatlar içeceklerde yüzde 1.89, ana metallerde yüzde 1.34, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 1.27 arttı.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık bazda en fazla düşüş yüzde 2.72 ile enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHATürkiyeYDÜFEAralıkKurumu TÜİKAylıkBunaAnaGrafikTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24