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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin iadesini istediği Akhanlı’dan İspanya’ya çağrı

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı, Madrid’de yaptığı açıklamada Türkiye’ye iade edilmemesi için İspanya'ya çağrıda bulundu. Akhanlı, Türkiye’yi “giderek faşizme kayan” bir ülke olarak tanımladı.

31 Ağustos 2017 02:06

Türkiye'ye iade süreci İspanya'da devam eden Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı, İspanya'dan kendisini "giderek faşizme kayan” Türkiye'ye iade etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Madrid'de bir basın toplantısı düzenleyen Akhanlı, "Faşizmin insanlık için ne anlama geldiğini geçmişten öğrenmiş olması gereken İspanyollar; beni, faşizme doğru kayan bir ülke olan Türkiye'ye göndermeyi nasıl düşünebilirler ki” diye sordu.

Akhanlı, tatil için gittiği İspanya'nın Granada şehrinde Türkiye'nin talebiyle Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çıkarılan kırmızı bülten nedeniyle 19 Ağustos'ta gözaltına alınmış, bir gün sonra İspanya'yı terk etmemesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Interpol'ün 25 Ağustos'ta Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni kaldırmasının ardından Akhanlı, Türkiye'ye iade edilme süreci İspanyol yargısında sonuçlanana kadar, Almanya’da hayatını devam ettirmesine izin verilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Akhanlı'nın iadesi için Türkiye'nin İspanya'ya 40 gün içerisinde resmi olarak iade talebini iletmesi gerekiyor.

Yargıtay 2011'deki beraat kararını bozmuştu

Akhanlı'nın avukatı Ilias Uyar, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Akhanlı'nın "1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katılmak, Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmaya çalışmak ve terör örgütüne üyelik” ile suçlandığını söylemişti. Yazar, hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuştu ve bu kez Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

"Fikirlerimi yüksek sesle ifade ettiğim için tutukluluğum istendi”

Ancak Akhanlı, Madrid'deki basın toplantısında, "fikirlerini yüksek sesle ifade ettiği ve Ermeni soykırımı ile Kürt hakları konusunda kitaplar yazdığı için” Türkiye'nin tutukluluğunu talep ettiğine inandığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, DÇ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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