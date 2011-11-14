Türkiye'nin Hırvatistan maçına 15 kişi bilet aldı

T24 - 3-0’lık Hırvatistan hezimetinin ardından yüzlerce taraftar Zagrep’teki rövanş için uçak ve otel rezervasyonları iptal etti. Akşam saatlerine kadar sadece 15 taraftarın bilet aldığı ortaya çıktı!





Ay-Yıldızlı ekibimizin Hırvatistan karşında aldığı 3-0’lık şoke edici mağlubiyet tüm hesapları alt üst etti. 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine gitme şansımız mucizelere kalırken, yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde de tüm planlar değişti.



Habertürk'ün haberine göre; günler öncesinden Zagreb’deki otellerde yer ayırtan yüzlerce taraftar ve çok sayıda ünlü isim, alınan bu yenilginin ardından dün birer birer önce uçak ve otel rezervasyonlarını iptal etti. Futbol Federasyonu’nun, taraftarlar için Hırvatistan Federasyonu’ndan aldığı 3 bin biletin de elde kaldığı öğrenildi. Dün akşam saatlerine kadar sadece 15 taraftarın bilet aldığı ortaya çıkarken, özel davetlilerle birlikte Türkiye’den gelecek 100 kişinin maçı izleyeceği belirtildi.

Bedavalara bile hiç ilgi yok



Tanesi sadece 30 TL’den satışa çıkarılan Hırvatistan-Türkiye maç biletlerine kimse ilgi göstermezken, karşılaşmaya özel sefer düzenlemek isteyen birçok tur şirketinin de iptal rezarvasyonları ile karşı karşıya kalarak büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi.



Uçak biletlerinin çoğu ileri tarihte turistik bir seyahat yapabilme amacıyla açığa alınırken, otellerdeki rezervasyonların da hemen hemen hepsi boşaltıldı. Futbol Federasyonu yetkilileri daha önceden ayrıttıkları 3 bin biletin parasını ödeyerek satın almak zorunda kalırken, bedavaya dağıtılan biletlere bile ilgi gösterilmediği ortaya çıktı.



