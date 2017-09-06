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Spor

Türkiye'nin Hırvatistan galibiyeti FIFA'nın manşetinde 

"Türkiye tekrar ümitlendi" 24 Sata gazetesi "Türkiye mağlubiyeti her şeyi berbat etti" Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 yenmesi Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı

06 Eylül 2017 13:34

\"Türkiye tekrar ümitlendi\"

24 Sata gazetesi \"Türkiye mağlubiyeti her şeyi berbat etti\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye\'nin Hırvatistan\'ı 1-0 yenmesi Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye karşısında kötü oyun oynamadıklarını ancak şansız olduklarını yazan Hırvat basını, karşılaşmanın hakemi  Viktor Kassai\'de eleşteren başlıklar attılar. 
Hırvatistan\'ın önemli yayın organlarından 24 Sata gazetesi maç manşetine \"Türkiye mağlubiyeti her şeyi berbat etti\" diye yazarken grupta 4 takımdan çıkma şansı olduğunu ve Hırvatistan\'ın hala avantajlı taraf olduğu belirtildi. Karşılaşmanın Macar hakemi Kassai\'de eleşterin gazete; Burak Yılmaz\'ın pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart olduğunu yazdı. 
Hırvatistan\'ın devlet kanalı HRT ise \"Hırvatistan Eskişehir\'de kayboldu\" manşetini atarken Hırvatistan\'ın iyi oyun oynadığını ancak Türk defansını geçemediğine vurgu yapıldı. 
FIFA\'nın resmi internet siteside Türkiye-Hırvatistan maçına yer ayırdı. FIFA, Milli Takımın galibiyetenin ardından \"Türkiye tekrar ümitlendi\" manşetini attı.

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