T24- Eskiden film festivali denince akla İstanbul, Adana, Antalya gibi büyük festivaller gelirdi. Şimdiyse Köyceğiz'den Arhavi'ye, Malatya'dan Çanakkale'ye Türkiye'nin her yanı festivallere kavuştu

Müzik piyasası festivaller ve konserlerle ayakta duruyor. Büyük filmlerin gişeleri domine ettiği sinema sektöründe de filmlerini daha büyük kalabalıklarla buluşturmak isteyen sinemacıların başvuracağı tek yol ise filmlerini alıp festivallerde göstermek. Bu yıl birçok yeni festival hayata geçti, bazılarıysa kapsamını genişletti. Her ne kadar mevcut olan Adana Altın Koza Film Festivali ertelenmiş olsa da, memleketin diğer yöreleri dur durak bilmeden festival düzenliyor.

Örneğin Elazığ Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali bu sene beşinci kez düzenlenirken, film festivali kimliğine de büründü. Ankara, nisan ayında 1. Ankara Dağ Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye, İstanbul ve Ankara gibi rutin festivallerini tam gaz devam ettirirken, kısa film festivalleri de hem sayısını artırdı hem de basında daha geniş yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Truva Şeffaf Beygir Film Festivali'yse Çanakkale'nin yedi mahallesinde yapılan gösterimlere sahne oldu. Festivalde Acı, Bornova Bornova, Kıskanmak, Köprüdekiler, Made in Europa, Nefes: Vatan Sağolsun, Sis ve Gece gibi filmler gösterildi.

Festival maratonu bahsi geçen etkinliklerle sınırlı değil, artık yaz aylarında da devam ediyor. 38. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen 1. Uluslararası Arhavi Film Festivali önceki gün başladı. Festival, 8 Ağustos'a dek Artvin'de, Arhavi'de sürecek. Festivalde Türk sinemasından önemli filmlerin yanı sıra, Gürcistan, Bulgaristan, Mısır, Azerbaycan, Romanya, İran ve Sırbistan ülkelerinden dünyaca ünlü belgesel ve film yapımcılarının Arhavi'ye gelerek yaptıkları çekimler ışığında hazırladıkları belgesel, kısa film ve animasyonlar da gösterilecek...





Süren iki festival



Film festivali kapsamında gösterilecek animasyon ve kısa filmler şöyle: Lokum, Öhö Öhö, Bir Gün Nasrettin Hoca, Güvercin ile Şahin, Kelile Dimne, Tepegöz, Hazerfen Ahmet Çelebi, Tepedeki Ev, Kiralık, Yolcu. Festivaldeki uzun metraj yerli yapımlarsa Zülfü Livaneli'nin Sis, Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde, Takva, Arkadaş, Beynelmilel, Fikret Bey, O... Çocukları, Masumiyet ve Nokta filmleri. Gösterimler ücretsiz olacak.

Halihazırda devam eden bir diğer film festivaliyse Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Köyceğiz Belediyesi ile Kültürlerarası İşbirliği ve Diyalog Derneği tarafından düzenlenen 5. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali. 31 Temmuz'da start alan ve 6 Ağustos'a kadar sürecek olan festivalde özel bir geceyle Aykut Oray anılacak.

Ayrıca festival sırasında gösterilecek filmler arasında Başka Dilde Aşk, Beş Şehir, Deli Deli Olma, Dostum Dostum, Kosmos, Uzak İhtimal ve kapanış filmi olarak Veda yer alacak.

Eylül ayında ise bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Çanakkale Troia Film Festivali'ne şahit olacağız. Ulusal yarışma bölümüyle hayli iddialı olan festivalin başvuruları 31 Temmuz'da sona erdi. Jüri değerlendirmesi soncu belirlenen filmlerse 15 - 19 Eylül tarihleri arasında en iyi film ödülü için yarışacak.





