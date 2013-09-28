Türkiye'nin hayalet gemisi hizmete girdi

Sınıfının ikinci yerli üretim Korveti olan ve dizayn ve entegrasyonu tamamen milli imkanlarla yapılan TGC Büyükada, düzenlenen törenle donanmaya teslim edildi.

Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı.

2011 yılında denize indirilen Heybeliada'dan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmet verecek ikinci gemi "Büyükada" olacak. 500 Milyon Dolarlık maliyeti olduğu öğrenilen geminin yerli imkânlarla 260 milyon dolara mal edildiği öğrenildi. Tören, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek'in tören kıtasını selamlamasıyla başladı. Ardından Büyükada'nın komutanı resmi olarak atandı.

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek komutana hizmet beratını sundu. Ardından da yapımına başlanacak üçüncü yerli korvet gemi Burgazada'nın ilk kaynağı yine Çicek tarafından yapıldı. Tören programında konuşması olduğu halde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son anda yapılan değişiklikle konuşmadı.

Düşman radarları göremiyor

Başbakan Erdoğan ve protokol üyeleri törenin ardından TGC Büyükada gemisine binerek incelemelerde bulundu. 99.5 metre uzunluğunda TGC Büyükada'nın genişliği 14,4 m. Saatte 29 deniz mili hıza ulaşabilen gemi satıhtan satıha güdümlü mermi atabiliyor. Nokta savunması yapabilen TGC Büyükada 1x76 mm top ile 2x12.7 mm çapında makineli tüfek taşıyor. Hayalet gemi olarak adlandırılan TGC Büyükada düşman radarlarında görünmüyor.