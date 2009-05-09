Türkiye'nin havacılık devi TUSAŞ 25 yaşına giriyor

Türkiye'de uçak, helikopter, insansız hava araçları (İHA) ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) gelecek hafta cuma günü 25 yaşına giriyor.



Faaliyetlerini Ankara'da Akıncı bölgesinde yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alandan oluşan yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern tesislerinde yürüten TUSAŞ'ta, 1,200'ü mühendis olmak üzere toplam 3,000 kaliteli ve deneyimli personel çalışıyor.



Ayrıca, savunma-havacılık kabiliyet tabanını geliştirmek, üniversite ve belirli alanlara odaklanmış küçük-orta ölçekli teknolojik şirketler ile ortak sinerji yaratmak üzere mühendislik esaslı faaliyetlerin önemli bölümü ODTÜ-Teknopark alanında yürütülüyor.



Küresel ölçekli tasarım ve geliştirme programlarında yer alan TUSAŞ, havacılık sektöründe lider konumundaki uluslararası kuruluşlar ile yapısal aksamların tasarım ve üretiminde birlikte çalışıyor. Sabit ve döner kanatlı askeri-ticari uçak ve uçak aksamları üretimindeki deneyimiyle TUSAŞ, Aermacchi, AgustaWestland, Airbus, Boeing, EADS CASA, Eurocopter, Lockheed Martin, Northrop Grumman, MDHI, Sikorsky ve diğer uluslararası şirketlerin tedarik zincirinde ayrıcalıklı ortak konumunda bulunuyor.



Çalışmalarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava-uzay ihtiyaçlarını, özgün ve egemen sistemlerle karşılayacak kabiliyet ve ürünleri geliştirme ekseninde yürüten TUSAŞ, modern ve eksiksiz bir tesis kurarak üretim faaliyetlerine başlamış ve yüksek teknoloji ürünü F-16 savaşan şahinler, CN-235 Hafif Nakliye/Deniz Karakol/Gözetleme Uçakları, SF-260D Eğitim Uçakları, Cougar AS-532 Arama Kurtarma (SAR), Silahlı Arama Kurtarma (CSAR) ve genel maksat helikopterlerinin ortak üretimini başarıyla yerine getirdi.



TUSAŞ, sabit ve döner kanatlı hava platformları, insansız hava araçları ve uydu alanlarında tasarım, üretim, modernizasyon, modifikasyon ve sistem entegrasyonu yapabilecek teknolojilere sahip olma yönünde önemli mesafesağladı.



ATAK Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri Programı'nın ana yüklenicisi TUSAŞ, T-129 ATAK Helikopteri'nin kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilmesi, üretilmesi ve entegre lojistik desteğinin sağlanması faaliyetleriniyapmaktadır.







"Hürkuş" ve TİHA







TSK'ya egemen sistem sağlamak hedefiyle TUSAŞ, özgün tasarım geliştirme ve üretim faaliyetlerini kapsayan ve ana yükleniciliğini üstlendiği Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı "HÜRKUŞ" ile Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) programlarında çalışmalarını sürdürüyor.



Türk "Özgün Uydu Geliştirme Projesi"ne aktif olarak katılan TUSAŞ, Uluslararası Uydu Tedarik Projeleri'nde yerli ana alt yüklenici firma olacak ve bu doğrultuda, şirket bünyesinde yeni bir Uydu Montaj ve Entegrasyon Test Tesisi inşa edilecek.



TUSAŞ'ın faaliyetleri arasında Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı askeri ve ticari hava platformlarının modernizasyon, modifikasyon ve sistem entegrasyonu programları ile satış sonrası hizmetleri de bulunuyor.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Hv.Kuv.K) envanterindeki C-130 nakliye uçakları ile T-38 eğitim uçaklarının aviyonik modernizasyon programlarının ana yüklenicisi TUSAŞ'ın faaliyetleri arasında, Black Hawk helikopterinin TSK için dijital kokpit modifikasyonu,F-16'ların elektronik harp ve yapısal tadilatları, Ürdün Hava Kuvvetleri Komutanlığının (RJAF) envanterindeki F-16'ların yapısal ve aviyonik modifikasyonları, Cougar AS-532 helikopterlerinin modifikasyon ve modernizasyonu, CN-235 platformlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.Kuv.K) ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Deniz Karakol/Gözetleme görevleri için modifikasyonu, ATR-72 platformlarının yine Dz.Kuv.K. için modifikasyonu ile B737/800 uçaklarının Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'na (HİK) dönüştürülmesindeki tüm yapısal tadilatlar ile sistem entegrasyonu bulunuyor.







JSF/F 35 ve A400M Nakliye uçağı







Küresel ölçekli projelerde de yer alan TUSAŞ, bu kapsamda Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) ile A400M Nakliye Uçağı tasarım ve geliştirme projesine ortak statüsünde katılıyor.



Milli sanayi kuruluşu olarak Airbus Military S.L;in hissedarı TUSAŞ, A400M uçağının tasarım ve geliştirme faaliyetlerini Airbus, EADS, ve FLABEL havacılık firmalarıyla birlikte yürütüyor.



Sivil Havacılık alanındaki kabiliyetlerini de geliştiren TUSAŞ, Airbus'ın yeni yolcu uçağı "A350XWB"ye "aileron" (kanatçık) iş paketi için bu şirketin risk paylaşımcı ortağı konumunda bulunuyor.



TUSAŞ, ayrıca TSK Bakım Merkezleri'nin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak müşterilerine bakım, onarım ve revizyon hizmetleri veriyor.

