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Yaşam

'Türkiye'nin Harikaları' Google'da

Mart ayı başından bu yana süren 'Türkiye'nin Harikaları' temalı logo yarışmasına yaklaşık 50 binin üzerinde başvuru oldu. Bu sayı, Google'ın Avrupa’daki benzer uygulamaları arasında bir rekor da oldu

18 Nisan 2013 12:24

Google Türkiye’nin düzenlediği ‘Türkiye’nin Harikaları’ temalı logo yarışması sonuçlandı. Genç yetenekler, 'Türkiye’nin Harikaları' temalı yarışma için tarihi ve doğal güzellikleri Doodle olarak tasarladı.

Mart ayı başından bu yana süren yarışmaya, yaklaşık 50 binin üzerinde başvuru oldu. Bu sayı, Google'ın Avrupa’daki benzer uygulamaları arasında bir rekor da oldu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Ankara Gazi İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Melissa Çağlar, halk oylamasıyla birinci oldu. Melissa’nın tasarladığı logo, Turizm Haftası’nın kutlandığı bugün Google ana sayfasında yer almaya hak kazandı.

Melissa, okuluna 15 bin liralık teknoloji yardımı kazandırırken, yarışmada finale kalan 10 öğrenci ve öğretmenlerine de tablet bilgisayar hediye edildi.

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