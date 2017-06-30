Türkiye'nin 'Hagi'si doğdu!

Yeni doğan çocuklarına Alex, Quaresma ve Drogba isimlerini veren taraftarlardan sonra, bu kez fanatik Galatasaray taraftarı Yunus Dinç, oğluna Hagi ismini koydu.

Oğluna Hagi ismini koyan baba Dinç, yeni doğan çocuğunun nüfus kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. Pendik Nufus Müdürlüğü'nde kaydı yapılan Özlem-Yunus Dinç çiftinin "Hagi Mete" isimli erkek çocukları 29 Haziran'da dünyaya gelmişti.

Jr Hagi'ye gelen ilk hediyenin üzerinde "I Love You Hagi, ve Dursun Özbek İstifa" mesajı dikkat çekti.

Galatasaray'da 1997-2002 yılları arasında oynayan Rumen futbolcu Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 114 maçta 49 gol ve 37 asiste imza atıp takımın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda oynadığı rolle taraftarın gönlüne adeta 'taht' kurmuştu.