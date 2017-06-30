T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye'nin 'Hagi'si doğdu!

Galatasaray'da 1997-2002 yılları arasında forma giyen Gheorghe Hagi, 114 maçta 49 gol ve 37 asiste imza atmıştı

30 Haziran 2017 16:58

Yeni doğan çocuklarına AlexQuaresma ve Drogba isimlerini veren taraftarlardan sonra, bu kez fanatik Galatasaray taraftarı Yunus Dinç, oğluna Hagi ismini koydu. 

Oğluna Hagi ismini koyan baba Dinç, yeni doğan çocuğunun nüfus kaydını sosyal medya hesabından paylaştı. Pendik Nufus Müdürlüğü'nde kaydı yapılan Özlem-Yunus Dinç çiftinin "Hagi Mete" isimli erkek çocukları 29 Haziran'da dünyaya gelmişti.

Jr Hagi'ye gelen ilk hediyenin üzerinde "I Love You Hagi, ve Dursun Özbek İstifa" mesajı dikkat çekti.

Galatasaray'da 1997-2002 yılları arasında oynayan Rumen futbolcu Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 114 maçta 49 gol ve 37 asiste imza atıp takımın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda oynadığı rolle taraftarın gönlüne adeta 'taht' kurmuştu.

ETİKETLER

Gheorghe HagiRumenKarpatların maradonasıGalatasarayyunus dinçözlem dinçhagi dinçjrhagibebeğineisminikoydu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24