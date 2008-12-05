Türkiye'nin güvenilirliğini kimse sorgulayamaz

'Erdoğan otokratik oldu'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'ı "Otokratik ve gerçeklerden kopuk" diyerek eleştiren Ekonomist'e açıklama gönderdi..AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, `Kaygı verici Tayyip Erdoğan' başlığı ile makale yayımlayan Ekonomist Dergisi editörüne gönderdiği açıklamada, "Batı'nın müttefiki olan Türkiye'nin güvenilirliğini sorgulamaya hiç kimsecesaret edemez" dedi.Partisinin dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış, Ekonomist Dergisi'ndeki makelede söylenenlerin, gerçeklerle tamamen tezat olduğunu söyledi. Türkiye ve ABD ilişkilerinin uzun süreli bir stratejik ortaklığa dayandığını belirten Egemen Bağış,"Yarım asırdan fazla bir zamandır, Türkiye ve ABD müşterek değerler ve karşılıklı güvene dayalı gittikçe güçlenen bir ortaklıktan yararlanmaktadır" dedi.Egemen Bağış, hükümetin Kürt sorunu ile ilgili yaklaşımına da yer verdiği yazısında, Ekonomist'deki makalede bundan söz edilmediğini vurguladı. "Ak Parti ekonomik kalkınma programlarıyla birlikte demokratik reformları devam ettirmeye kendini adamıştır" diyenEgemen Bağış, GAP'ın tamamlanması için hükümetin paket açıkladığını anlattı.TRT'den Kürtçe yayına imkan sağlandığını vurgulayan Egemen Bağış, Ekmonomist Dergisi'ne gönderdiği yazıda şöyle dedi:"Sayın Başbakan Erdoğan ve AK Parti, Turkiye'de insanların, AB reformlarına, küresel entegrasyona ve demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, refah ve mesuliyete olan inancını temsil etmektedir. AK Parti Türkiye tarihinin en yenilikçi, reformcu ve en liberal hükümetidir. AK Parti, bireysel özgürlüklerin herkes tarafından saygı gördüğü ve bütün yurttaşların gelişmiş demokrasiden yararlandığı Türkiye'nin modern yüzünü temsil etmektedir."Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasındaki görüşmeyle ilgili dedikodulara dayanan, önyargılı ve sorumsuzca açıklanan görüşlerin gerçeği yansıtmadığına kaydettiği yazınısı şöyle tamamladı:"Son olarak, ancak bir o kadar önemli olan konu, AK Parti'yi İslamcı olarak etiketlendirmek asılsız bir sınıflandırmanın göstergesidir. AK Parti İslamcı değildir, siyasi spektrumun merkezinde, merkezci muhafazakar demokrat bir siyasi partidir. Yukarıda belirttiğimnoktaların, yayınınızın tarafsızlığını korumak adına önemli olduğuna ve bahsi geçen makalenin düzeltilerek yayımlanması gerektiğine inanmaktayım."