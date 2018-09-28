Türkiye'nin gündeminde tropik fırtına var: Ne zaman gelecek, nereleri etkileyecek?

T24 Haber Merkezi

İstanbul’a kar yağınca ülkeye kış geldiğinin anlaşıldığı, sel haberlerinin rutin hale geldiği Türkiye’nin gündeminde bu kez ‘tropik fırtına’ var. Ülkenin ilk tropik fırtınası için başta Ege Bölgesi olmak üzere hazırlıkları başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, pazar günü Türkiye’nin batı kesimlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi. 'Acil' kodlu açıklamada, fırtınanın 120 km hıza varan rüzgar ve metrekareye 100 kilograma varan yağışla birlikte gelebileceği kaydedilirken; etkilenebilecek şehirler arasında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul gösterildi.

MGM, Ege’de İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa ile Marmara’da Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul için uyarıda bulundu. Marmara ve Ege’nin batısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul’u etkileyecek mi?

Tropikal fırtınanın İstanbul’a olası etkisini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise, “Büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" yorumunda bulundu.

Fırtınanın Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi göründüğünü kaydeden Tek, "Bizde de pazar günü akşam saatlerinde güney kesimleri etkileme ihtimali var. Daha çok Fethiye, Marmaris ve Antalya'nın batısında gerçekleşmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti biraz daha azalmış olacak. Kuvvetli yağış olasılığı ise daha yüksek. İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek. Pazartesi günü de etkisi azalacak" diye konuştu.

Türkiye’ye pazar sabahı İzmir üzerinden girecek

MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar ise kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ECMWF küresel model altlığı ile çalışan WRF sınırlı alan modelinin siklonun merkez değerini yarın öğleden sonra 968 mb olarak tahmin ettiğini belirterek, “Yurdumuza İzmir üzerinden 990 mb lık merkez değerli olarak pazar sabaha karşı giriş öngörüyor. Kıyı Ege'de şiddetli fırtına ihtimali artıyor” dedi.

Uçar, tropik fırtınanın muhtemel hareket yönü ve izleyeceği rotaya dair de şu paylaşımda bulundu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi’nden ‘acil’ koduyla yapılan uyarıda da, “Ege’de Pazar günü (30.09.2018) kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esecek olan rüzgarın, zamanla Güney Ege'de güneybatı, açıklarında kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/sa) kuvvetli fırtına, Orta ve Güney Ege'de 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına, zaman zaman 11 kuvvetinde (120 km/sa) çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ege’de fırtınanın aynı gün (30.09.2018 Pazar) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor” dendi.