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Bilim / Teknoloji

Türkiye'nin Google'ı e-celebi için harekete geçildi

Yıldırım, Google, yahoo gibi arama motorlarının Türkiye versiyonunu yapmayı hedeflediklerini dile getirdi

13 Haziran 2012 12:08

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, siber güvenlik konusunda uyardı, bilişimin en önemli sorunu haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin mutlaka kendi arama motoruna sahip olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, internet üzerinden tüm bilgilerin ABD'ye aktığını söyledi.

Yıldırım, 2023 hedefleri hakkında bilgi verirken de milli internet arama motorunu (e-Çelebi) hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Google, yahoo gibi arama motorlarının Türkiye versiyonunu yapmayı hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

''Bu aslında bence çok önemli bir şey. Burada biraz da geciktiğimizi itiraf etmeliyim. Bilgilerin kaynağının başkasında olması, sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi paylaştığınız her bilgi, sizin olmaktan çıkıyor. Bu alanın en önemli özeliği, tuşa dokunduğunuz anda bıraktığınız her iz, artık sizin olmuyor. Kimin oluyor?

Anonim oluyor. Anonim olurken de adres bir ülkeye doğru gidiyor. Bugün dünya bundan şikayetçi. 'İnternetin sahibi benim, ben buldum' diyor ABD ve müthiş bir kavga var. Bu kavganın sebebi şu; bütün bilgilerimiz, bu ülke üzerinden akıyor, biz bu bilgilerin güvenliğini, herhangi bir sorun yaşadığımızda, başımıza bir iş gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliriz. Bu soruyu bir çok ülke soruyor şu anda. Bu konuda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Konvansiyonu gibi organizasyonlar, hepsi, bu işi tartışıyorlar ama bir uzlaşma henüz bulunmuş değil.''

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