Türkiye'nin 'Göç Haritası' açıklandı

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin göç haritasını açıkladı. Türkiye'de 5 milyon 238 bin 806 kişinin farklı illere göç ettiği tespit edildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 tarihli verilerine göre, bir yıl içinde Türkiye'de 5 milyon 238 bin 806 kişinin farklı illere göç ettiği tespit edildi. Türkiye'de 36 ilin verdiği göç, aldığı göçten fazla iken, 45 ilin ise aldığı göç, verdiği göçten daha fazla çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu göçüyor



Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı en yüksek kentler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kentler oldu. Net göç hızı en yüksek kent eksi 37,09 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi 29,98 ile Ağrı, 26,56 ile Şırnaktakip etti. En fazla göç alan illerin net göç hızı sıralamasında ise Bayburt 121,52 ile ilk sırada yer aldı. Bayburt'u 49,67 ile Gümüşhane, 34,54 ile Giresun takip etti.

Verdiği göç, aldığı göçten fazla olan, net göç hızı negatif iller şöyle sıralandı:

Hakkari-37,09, Ağrı -29,98, Şırnak - 26,56, Tunceli -26,52, Muş -25,20, Kars -21,78, Mardin -21,60, Van -18,13, Kilis -17,45, Ardahan -17,30, Bitlis -16,00, Iğdır -13,64, Siirt-13,22, Erzurum -12,24, Diyarbakır -9,77, Yozgat -9,66, Çorum -7,05, Artvin -6,19, Şanlıurfa -5,72, Sivas -5,46, İstanbul -4,81, Batman -4,72, Adana -4,21, Kütahya -4,02, Adıyaman -3,94, Bingöl -3,34, Zonguldak -3,24, Afyonkarahisar -2,70, Elazığ -2,64, Hatay -2,20, Gaziantep -2,16, Rize -1,80, Kahramanmaraş -1,49, Edirne -1,41, Karaman -1,20, Erzincan -0,36.

Aldığı göç verdiği göçten fazla olan iller



Aldığı göç, verdiği göçten fazla olan, net göç hızı pozitif iller ise şöyle sıralandı:

Bayburt 121,52, Gümüşhane 49,67, Giresun 34,54, Tekirdağ 25,24, Bolu 22,82, Ordu21,23, Kocaeli 13,82, Karabük 13,72, Düzce 13,15, Eskişehir 12,99, Kırklareli 10,60, Çanakkale 9,84, Yalova 9,70, Muğla 8,21, Aksaray 7,44, Bursa 7,14, Aydın 6,80, Sakarya 6,43, Isparta 6,24, İzmir 5,64, Amasya 5,49, Kırıkkale 5,32, Tokat 5,31, Bilecik 5,14, Burdur 4,90, Kastamonu 4,46, Bartın 4,33, Balıkesir 4,11, Kırşehir 3,60, Osmaniye 3,60, Niğde 3,52, Denizli 3,36, Ankara 3,23, Manisa 3,09, Uşak 2,89, Antalya 2,62, Trabzon 2,45, Nevşehir 2,11, Sinop 1,98, Çankırı 1,54, Mersin 1,24, Konya 0,83, Samsun 0,39, Malatya 0,21, Kayseri 0,02.