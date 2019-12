Türkiye'nin gizli hazinesi: Humik madde

T24 - Toprağın humus kısmında bulunan ve bitkilerin gelişimini sağlayan humik maddenin, insan sağlığından, endüstriye ve tarımdan, hayvancılığa kadar pek çok alanda kullanıldığı belirtildi.

Sakarya merkezli olarak kurulan Türkiye'nin ilk Humik Madde Derneği, toprakta bulunan humik madde hakkında kamuoyunda bilinç oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin kurucusu ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tutar, dünyadaki birçok bilim adamının humik maddeler üzerinde çok çeşitli araştırmalar yapmasına rağmen Türkiye'de bu alandaki çalışmaların yeni başladığını söyledi.



Türkiye'de humik maddelerle ilgili çalışmaların yalnızca organik tarım alanında yürütüldüğüne dikkati çeken Tutar, “Bu yaz Uluslararası Humik Madde Topluluğu'nun Kanarya Adaları'ndaki konferansına tek Türk olarak katıldım. Bilim adamlarının benden bir isteği vardı. Türkiye'de humik madde çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini, hatta hiç olmadığını belirttiler. Türkiye'de humik maddeyle ilgili çalışmaların faal hale getirilmesi, bilim adamlarına ve kullanıcılara yaygınlaştırılması açısından bir oluşum içinde olmamızı önerdiler” dedi.

Tutar, humik maddelerle ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu anlatarak, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve üreticiler ve tüketicilerin güvenli bir şekilde humik madde kaynaklarına ulaşmalarını sağlamak için dernek kurduklarını ifade etti.



Binlerce yılda oluşuyor, yok pahasına satılıyor

Yabancıların Türkiye'den humik maddelerin yoğun olarak bulunduğu torf satın aldığına işaret eden Tutar, Türkiye'nin çok değerli humik maddelerini yok pahasına sattığını söyledi.

Humik maddelerin bitkilerin ve canlıların ölmesiyle binlerce yılda oluştuğunu ve bu yönüyle çok değerli olduğunu ifade eden Tutar, şöyle konuştu:

“Türkiye uyuyor. Humik madde kaynaklarını dışarıya satmamalı. Bunun için acil önlem alınması gerekiyor. Humik madde çok uzun sürede oluşuyor. Toprağın canlı ve altın kısmı burası. Bunun bir an önce önleminin alınması gerekiyor. Derneğimizin kurulmasının ana nedenlerinden birisi bu. Halkı uyandırmak ve bilinçlendirmek. Elimizde çok önemli bir cevher var. Teknolojisiz yaşayabilirsin, ama besinsiz ve gıdasız yaşayamazsın. Ülkeyi şuurlandırmak lazım”



“Humik maddeler, tarımdan saniyiye kadar birçok alanda kullanılabilir"

Türkiye'de Humik asitle ilgili çalışmaların eksikliğine dikkati çeken Tutar, yaptıkları çalışmalarla halkın ve bilim adamlarının bilinçlenmesini sağlamayı umduklarını dile getirdi.

Tutar, dünyanın birçok ülkesinde bu konuda çalışma yapıldığını vurgulayarak, “Humik asit müthiş bir şey. Tarım, çevre, endüstri, sanayi ve her şeyde kullanılıyor, iyi gelmediği bir şey yok. Sağlık konusunda da hemen hemen her şeye iyi geliyor. On binlerce ilgi alanı var. Baktım, Türkiye'de humik asitle ilgili kimse çalışmıyor. Uluslararası Humik Asit Topluluğu var, Japonya'nın Humik Madde Derneği var, İran'ın, Bulgaristan'ın, Macaristan'ın, Yunanistan'ın var, Türkiye'nin bu konuda çalışan hiç bilim adamı yok. Almanya'da bir üniversitenin bir bölümü sadece bunu araştırıyor. Amerika'da da araştırma grupları var.” dedi.



“Suyun içine boya atıp batandaşı kandırıyorlar"

Tutar, humik maddeleri vatandaşların organik tarımda kullandığını belirterek, tarımla uğraşan vatandaşları humik madde satın alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Üreticilerin bitki düzenleyicisi olarak satın aldıkları ürünlerde çeşitli olumsuzluklarla karşılaştıklarına da işaret eden Tutar, “Suyun içine siyah boya atıp, humik asit diye piyasada satıyorlar. Üretici artık humik madde olduğuna güvenmiyor. Bu konuda bir disiplin oluşturmak istiyoruz, standart getireceğiz. Bir rezervin ne kadar humik asit içerip içermediğini, hangi bitkiye iyi gelip gelmeyeceğini ölçecek bir bilim kurulu oluşturduk” diye konuştu.

Tutar, humik maddeler konusunda araştırma yapan bilim adamları ve bütün paydaşların derneğe üye olmaları çağrısında bulundu.

Derneğin başkan yardımcısı ve doktora öğrencisi Mümin Dizdar ise humik maddelerin tarım başta olmak üzere, hayvancılık, insan sağlığı, çevre teknolojileri ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanıldığını belirterek, humik maddelerin gübre olmadığını ve minerallerin bitkilere geçmesi için uygun koşulları hazırladığını söyledi.



Tutar: Ben humik asit içtim ama insanımız çekiniyor

Prof. Ahmet Tutar humik asitin sağlığa çok iyi geldiğini kanserden, şeker hastalığına, kabızlıktan cilt hastalıklarına kadar birçok alanda kullanıldığını söyledi. Tutar, "Ben herkesin önünde humik asit içtim ama insanımız bunu yapmaya çekiniyor" dedi.

Tutar humik asitin bu denli faydalı bir madde olmasına rağmen Türkiye'de sadece tarım alanında kullanıldığını kaydederken özellikle ABD'nin Türkiye'de humik asit arayışında olduğunu ifade etti.