Türkiye’nin gergedanı oldu

Samir isimli gergedan Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'na getirildi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL harcandığı belirtilen erkek gergedan 7 yaşında ve Türkiye’nin ilk gergedanı olma özelliğini taşıyor.

200 saatlik bir yolcuğun ardından Darıca'ya ulaşan Samir adlı erkek gergedan için parkın genel müdürü Yücel Yılmaz, "Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik bir masraftan sonra bu duyguyu yaşadık. Bütün Türkiye’ye hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı Genel Müdürü Yücel Yılmaz, “Türkiye’nin ilk gergedanı Samir’i parkımıza yerleştirdik. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda ve altı yedi günlük bir yolculuk sonucunda parkımıza ulaştı. 7 yaşında Hint Gergedanı, diğer bir ismi Zırhlı Gergedan. 40 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Nisan ya da Mayıs ayında da inşallah dişisini getirmiş olacağız. Diğer gergedanlardan farkı, derisinin yapısı ve tek boynuzlu oluşu” dedi.

Gergedan yaralandı

Yılmaz, Hint gergedanının 7 günlük yolculuk sırasında özel kafesinde kendisini kafesin demirlerine sürtmesi sonucu vücudunda yaralar oluştuğunu belirterek, "Hint gergedanının derisi kat kat ve zırh görünümünde. Yolculuk sırasında kendisini sürtmesi nedeniyle yaralar oluşmuş. Ancak gergedan için bir zararı yok. Zamanla geçecek yaralar" dedi.