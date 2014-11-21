T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'nin Fransa'ya iade ettiği IŞİD militanı 1,5 ay sonra yine Türkiye'de yakalandı

Türkiye'nin sınırı geçek isterken yakalayıp Fransa'ya iade ettiği IŞİD militanı 1,5 ay sonra yine sınırı Türkiye'de yine sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

21 Kasım 2014 19:40

Türkiye’nin Suriye’ye geçiş yapmak isterken yakalayıp Fransa’ya iade ettiği IŞİD militanı Faradje Abidat (26), 1.5 ay sonra yine Türkiye’de yakalandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Türkiye IŞİD’çilerin geçişine izin veriyor” iddialarına itiraz ederken, “Biz yakalıyoruz, iade ettiğimiz ülkelerde serbest kalıyorlar” diye sitem ettiği en son olay 7 Kasım günü ortaya çıktı.

Hürriyet’in güvenilir kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre Abidat, 29 Eylül günü Kilis otogarında kendisinden şüphelenilerek yapılan kimlik kontrolü sonrasında Kilis’te herhangi bir bağlantısı olmadığını beyan etmesi üzerine gözlem altına alınıp İstanbul’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

 

Delil yok, serbest

 

Abidat, sorgulanması ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından illegal çıkışa teşebbüsten suçlu bulundu ve 19 Ekim günü Fransa Havayolları’nın (Air France) İstanbul-Paris seferini yapan uçağı ile Fransa’ya gönderildi. Türk güvenlik birimleri, Abidat’ın İstanbul’dan yerel saatle 15.30’da kalkan uçakla Paris’e gönderildiğini Fransız istihbaratına bildirdi.

Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda karşılanıp sorguya çekilen Abidat, Suriye’ye insani yardım götürmek için Türkiye’ye gittiğini iddia etti. Fransız makamları delil yetersizliğinden Abidat’ı serbest bırakırken, yakın takibe aldı.

 

3 gün sonra Sofya’da 

 

Ancak Fransız istihbaratı, izini kaybettiği Abidat’ın, Paris’e geldikten 3 gün sonra 22 Ekim’de Sofya’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsüne bindiğine dair bir bilgiye ulaşıldığını 23 Ekim’de Türk istihbaratına iletti. Türk yetkililer Abidat’ın isminin yolcu listesinde olduğunu ancak otobüste bulunmadığını tespit etti.

 

Bu kez Akaçakale’de yakalandı

 

Abidat’ın bu kez kaçak yollardan Türkiye’ye girdiğinden hareket eden güvenlik birimleri Fransız vatandaşını 7 Kasım’da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Suriye’ye illegal yollardan geçmek isterken yakaladı.

Abidat sınırdışı işlemlerinin tamamlanması için Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü nezarethanesinde tutuluyor.

ETİKETLER

Faradje Abidatfransatürkiyeışidsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24