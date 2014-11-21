Türkiye'nin Fransa'ya iade ettiği IŞİD militanı 1,5 ay sonra yine Türkiye'de yakalandı

Türkiye’nin Suriye’ye geçiş yapmak isterken yakalayıp Fransa’ya iade ettiği IŞİD militanı Faradje Abidat (26), 1.5 ay sonra yine Türkiye’de yakalandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Türkiye IŞİD’çilerin geçişine izin veriyor” iddialarına itiraz ederken, “Biz yakalıyoruz, iade ettiğimiz ülkelerde serbest kalıyorlar” diye sitem ettiği en son olay 7 Kasım günü ortaya çıktı.

Hürriyet’in güvenilir kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre Abidat, 29 Eylül günü Kilis otogarında kendisinden şüphelenilerek yapılan kimlik kontrolü sonrasında Kilis’te herhangi bir bağlantısı olmadığını beyan etmesi üzerine gözlem altına alınıp İstanbul’daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Delil yok, serbest

Abidat, sorgulanması ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından illegal çıkışa teşebbüsten suçlu bulundu ve 19 Ekim günü Fransa Havayolları’nın (Air France) İstanbul-Paris seferini yapan uçağı ile Fransa’ya gönderildi. Türk güvenlik birimleri, Abidat’ın İstanbul’dan yerel saatle 15.30’da kalkan uçakla Paris’e gönderildiğini Fransız istihbaratına bildirdi.

Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda karşılanıp sorguya çekilen Abidat, Suriye’ye insani yardım götürmek için Türkiye’ye gittiğini iddia etti. Fransız makamları delil yetersizliğinden Abidat’ı serbest bırakırken, yakın takibe aldı.

3 gün sonra Sofya’da

Ancak Fransız istihbaratı, izini kaybettiği Abidat’ın, Paris’e geldikten 3 gün sonra 22 Ekim’de Sofya’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsüne bindiğine dair bir bilgiye ulaşıldığını 23 Ekim’de Türk istihbaratına iletti. Türk yetkililer Abidat’ın isminin yolcu listesinde olduğunu ancak otobüste bulunmadığını tespit etti.

Bu kez Akaçakale’de yakalandı

Abidat’ın bu kez kaçak yollardan Türkiye’ye girdiğinden hareket eden güvenlik birimleri Fransız vatandaşını 7 Kasım’da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Suriye’ye illegal yollardan geçmek isterken yakaladı.

Abidat sınırdışı işlemlerinin tamamlanması için Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü nezarethanesinde tutuluyor.