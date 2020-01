Türkiye'nin, Facebook gerçeği Google'a 'why' yazınca ortaya çıktı!

Google arama önerisi Facebook'ta dünyadaki çoğu kullanıcıların ortak bir dertten muzdarip olduğunu ortaya çıkardı. İşte o dert: "Why do Turkish people add me on Facebook?" (Türkler neden beni Facebook'ta ekliyor?)

Google, arama yaparken ilk girdiğiniz kelimelere göre size en çok yapılan aramaları baz alarak önerilerde bulunuyor. Genelde oldukça işlevsel olan bu uygulama bazen can sıkıcı gerçekleri yüzümüze vurabiliyor.

İngilizce olarak arama kutucuğuna "Why" (Neden) yazıldığında önerilerin ilk sırasında şu çıkıyor: "Why do Turkish people add me on Facebook?" yani "Türkler neden beni Facebook'ta ekliyor?"

Bu öneri sayesinde, hatırı sayılır sayıda Facebook kullanıcısının aynı dertten şikayetçi olduğu sonucuna varmak çok mümkün. Google'da söz konusu arama sonuçlarına baktığımızda, aynı sitemin Yahoo Answers sitesinde çokça dile getirildiğini de görüyoruz. Ayrıca çoğunluğu genç kadınlardan oluşan şikayetçilerin bu duruma bir anlam veremediğini de ekleyelim.