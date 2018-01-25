Türkiye'nin Eyfeli, 2018'in en iyi yapısı adayı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'de ilk defa Antalya\'da düzenlenen Expo 2016\'nın simge yapısı ve \'Türkiye\'nin Eyfeli\' olarak da adlandırılan 114 metrelik Expo Kulesi, \'Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı\' dahil aldığı üç ödülün ardından 2018\'in en iyi yapıları arasında aday gösterildi.

Antalya, dünya futbol şampiyonası ve olimpiyatlardan sonra dünyada üçüncü en büyük organizasyon olarak kabul edilen Expo\'ya, 23 Nisan- 29 Ekim 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapan Türkiye\'deki ilk kent oldu. A1 kategorisinde botanik dalında Aksu ilçesinde 1121 dekar alanda kurulan dev botanik bahçesiyle geçen yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı ve dünyanın çok sayıda ülkesinin katıldığı Expo 2016 Antalya\'nın en dikkat çeken yapısı ise \'Türkiye\'nin Eyfeli\' olarak da adlandırılan 114 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi oldu.

Expo 2016 Antalya Ajansı\'nın düzenlediği yarışmada 127 proje arasında genç mimarlar Melike Kızıltaş ve Serdar Kızıltaş\'ın, Antalya\'nın tarihi Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) ve palmiye ağacını simgelendirdiği kule projesi, 80 milyon TL bedelle inşa edildi. Expo 2016 Antalya organizasyonu boyunca en çok ilgi çeken yapılardan biri olan Expo Kulesi, Ulusal Mimarlık Proje Yarışması\'nda birincilik ödülü alırken, Dünya Mimarlık Festivali (WAF2017) En iyi Sergi Yapısı Kategorisi\'nde de finalist oldu. Kule, uluslararası ENR Dergisi tarafından da 2017\'nin En İyi Kültürel Yapısı Ödülü\'ne layık görüldü. Bugüne kadar dünyaca ünlü mimarlık yarışmalarında üç önemli ödülün sahibi olan Expo Kulesi, bir uluslararası yarışmada daha 2018\'in en iyi yapıları arasında aday gösterildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen mimarlık portalı olan archdaily.com\'un düzenlediği yarışmada, 2018\'in en iyi yapıları arasında aday gösterilen Expo Kulesi\'nin de bulunduğu kamusal binalar kategorisinde internet üzerinden oylamalar 31 Ocak\'a kadar sürecek. Expo Kulesi için oy vermek isteyenler, \'https://boty.archdaily.com/us/2018/candidates/109230/expo-2016-antalya-observation-tower-slash-nita-architects\' linkini kullanabilecek.

Mimarisi, mühendisliği ve işçiliğiyle Türk inşaat sektörünün dünya çapında kabul gören Expo Kulesi, 11 ayda tamamlandı. Aksu\'daki Expo 2016 Antalya alanında kente hâkim bir noktada yer alan, 101.3 metresi yüzeyde, toplam 114 metrelik kulenin inşasında 1400 ton çelik kullanıldı.



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